В столкновении «Ниссана» и «Форда» пострадал 47-летний водитель

За сутки на дорогах региона пострадал один человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 января в Хлевенском районе на трассе Усмань – Поддубровка – Воробьевка столкнулись автомобили «Ниссан» под управлением 47-летнего мужчины и «Форд» с 43-летним водителем. Водитель «Ниссана» доставлен в больницу. Причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

19 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1357 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 1000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 39 фактов механического столкновения автомобилей.