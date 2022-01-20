сегодня, 09:01
В столкновении «Ниссана» и «Форда» пострадал 47-летний водитель
За сутки на дорогах региона пострадал один человек.
19 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1357 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 1000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 39 фактов механического столкновения автомобилей.