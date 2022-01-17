Происшествия

18 минут назад

«ВАЗ-2106» 82-летнего водителя столкнулся с «Киа» на проспекте Мира

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#ДТП #пьяный
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«ВАЗ-2106» 82-летнего водителя столкнулся с «Киа» на проспекте Мира

Прибывшие на место инспекторы ДПС выявили у водителя «Киа» признаки опьянения.

Сегодня около 10:00 в Липецке на проспекте Мира 82-летний водитель «ВАЗ-2106» неожиданно начал движение и его автомобиль врезался в «Киа».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области,   водитель «шестерки» получил различные травмы, его госпитализировали.

- Во время общения инспекторы ДПС выявили у водителя «Киа» признаки алкогольного опьянения. 33-летний мужчина прошел на месте медицинское освидетельствование, которое подтвердило предположение сотрудников. Его автомобиль будет эвакуирован и отправлен на штрафстоянку. Обстоятельства ДТП выясняются. Проводится проверка, - рассказали в пресс-службе УМВД.
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#ДТП #пьяный
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