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В Сочи погиб фрирайдер из Воронежа

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На одном из горнолыжных курортов Сочи во время спуска на лыжах погиб турист из Воронежа, сообщает Вести.ру.

"Сегодня произошел трагический случай: катание происходило вне оборудованных трасс, что запрещено правилами курорта "Газпром". Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении пресс-службы горнолыжного курорта "Газпром".

По свидетельствам очевидцев, во время спуска по неподготовленному склону мужчина упал в сугроб головой вниз и не смог самостоятельно выбраться. Пришедшие на выручку туристы и спасатели откопали пострадавшего, оказали ему первую помощь, но спасти его не удалось.

В пресс-службе добавили, что фрирайд - опасное и непредсказуемое увлечение (катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс), и попросили всех отдыхающих воздержаться от неминуемых рисков, связанных с внетрассовым катанием.

По факту гибели 34-летнего мужчины территориальным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
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