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В Сочи погиб фрирайдер из Воронежа
На одном из горнолыжных курортов Сочи во время спуска на лыжах погиб турист из Воронежа, сообщает Вести.ру.
"Сегодня произошел трагический случай: катание происходило вне оборудованных трасс, что запрещено правилами курорта "Газпром". Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении пресс-службы горнолыжного курорта "Газпром".
По свидетельствам очевидцев, во время спуска по неподготовленному склону мужчина упал в сугроб головой вниз и не смог самостоятельно выбраться. Пришедшие на выручку туристы и спасатели откопали пострадавшего, оказали ему первую помощь, но спасти его не удалось.
В пресс-службе добавили, что фрирайд - опасное и непредсказуемое увлечение (катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс), и попросили всех отдыхающих воздержаться от неминуемых рисков, связанных с внетрассовым катанием.
По факту гибели 34-летнего мужчины территориальным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
"Сегодня произошел трагический случай: катание происходило вне оборудованных трасс, что запрещено правилами курорта "Газпром". Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении пресс-службы горнолыжного курорта "Газпром".
По свидетельствам очевидцев, во время спуска по неподготовленному склону мужчина упал в сугроб головой вниз и не смог самостоятельно выбраться. Пришедшие на выручку туристы и спасатели откопали пострадавшего, оказали ему первую помощь, но спасти его не удалось.
В пресс-службе добавили, что фрирайд - опасное и непредсказуемое увлечение (катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс), и попросили всех отдыхающих воздержаться от неминуемых рисков, связанных с внетрассовым катанием.
По факту гибели 34-летнего мужчины территориальным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.