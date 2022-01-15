Коронавирус в России: что принесет «Омикрон»?

Штамм «Омикрон» захватывает позиции – число новых случаев стремительно увеличивается. Медики не исключают, что заболеваемость в стране снова вырастет, и призывают вакцинироваться до наступления новой волны. Между тем, законопроект о QR-кодах в общественных местах сняли с рассмотрения – одной из причин назвали высокую неопределенность развития эпидемиологической ситуации.

Количество случаев заражения коронавирусом после зимних каникул снизилось, после пика в 41 тысячу выявленных заболевших этот показатель отступил к границам в 20 тысяч случаев. Смертность также отодвинулась от четырехзначных показателей, на этой неделе регистрировалось меньше 800 летальных случаев в сутки. В целом на этой неделе заразившихся было от 15,8 до 23,8 тысячи случаев за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 96 276 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 10 747 125 человек, из них 319 911 скончались.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также заметно сокращается – с понедельника по пятницу регистрировалось от 105 до 145 заразившихся в сутки. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 2913 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 85 666 случаев новой коронавирусной инфекции, 79 605 человек выздоровели.



Зимние каникулы повлияли на заболеваемость – за первую неделю нового года она снизилась на 19%, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на Гайдаровском форуме отметил, что темпы заболеваемости снизились за последние два месяца: «Фактически количество пациентов в последние недели сократилось на 30%, адекватно же снизились и показатели смертности». Сейчас под наблюдением врачей находятся около 471,5 тысячи человек, в том числе 75,9% - на амбулаторном лечении, заявила вице-премьер РФ вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства, передают РИА Новости. Но расслабляться не стоит – по словам Анны Поповой в стране уже наблюдаются признаки ухудшения эпидситуации. Так, в 35 регионах показатель заболеваемости COVID-19 оказался выше среднероссийского. К тому же по мнению Михаила Мурашко призывают быть настороженными темпы заболеваемости в зарубежных странах после появления «Омикрона».



К концу недели в России выявили уже 698 случаев заражения омикрон-штаммом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента страны. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что инкубационный период «омикрона» короче, чем у предшественников, поэтому человек может стать заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы появляются на третий-пятый день. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости предупредила – не стоит считать заражение новым штаммом более легким заболеванием, опыт других стран показывает, что совокупные показатели смертности от него высокие. Такого же мнения придерживается глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



Эксперты не исключают: из-за «омикрона» заболеваемость может вырасти. Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире канала «Россия-24» предупредил, что доля штамма в России достаточно большая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией не исключила, что при неблагоприятном развитии ситуации заболеваемость может достичь 100 тысяч случаев в сутки. Татьяна Голикова также высказала мнение, что подъем заболеваемости будет: «Мы уже сейчас понимаем, и это очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъема нам не избежать», сказала она на совещании президента РФ с членами правительства. Избежать роста заболеваемости в России, скорее всего, не удастся, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев – об этом он заявил на Гайдаровском форуме: «Мы видим, что это очень заразный штамм с более низкой летальностью и меньшей госпитализаций, но это большой вызов для системы здравоохранения». С учетом этого регионам поручено обеспечить запас лекарств и готовность медицинских организаций и лабораторий к возможному эпидподъему, передает ТАСС.



Начало новой волны из-за распространения «омикрона» ожидают уже в ближайшее время. Так, замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» обозначил предполагаемый срок уже к февралю. Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с Ura.ru назвал сроки начала новой волны уже с конца января. В интервью «Петербургскому дневнику» ученый добавил, что волна, которая придет из-за «омикрона», может продлиться 2-3 месяца. Ученые продолжают строить прогнозы – станет ли «омикрон» началом конца эпидемии коронавирусной инфекции. Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС предположил, что свойства нового штамма свидетельствуют о скором завершении пандемии коронавируса: «Я считаю, что «омикрон» с таким массивным рассевом без гибели людей, без повышения летальности - предвестник того, что он уйдет из человеческой популяции в какую-то другую». С этой точкой зрения не согласен главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. В интервью РБК он пояснил, что в процессе эволюции может появиться штамм, который окажется более приспособленным к возникшим условиям и займет место «омикрона». По его словам, вирус производит значительное количество генетических вариантов, и одна часть из них сразу погибает, а другая участвует в эволюционном отборе. Если какие-то варианты вируса оказываются более приспособлены к условиям, они начинают доминировать в популяции, разъяснил инфекционист.



Коллективный иммунитет в России составляет 63,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента. В четырех регионах он уже превысил 80%. «К сожалению, за период новогодних праздников в 12 регионах страны показатель коллективного иммунитета снизился и это связано с тем, что те, кто вакцинировался и переболел более 6 месяцев назад, не прошли повторную вакцинацию», - передают РИА Новости ее слова.



В новогодние праздники в России ежедневно вакцинировались или ревакцинировались около 70 тысяч человек – такие данные привел на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ глава Минздрава Михаил Мурашко. В целом ревакцинацию прошли около 11 миллионов человек, среди них ревакцинацию прошли 53% тех, кому больше 60 лет. В связи с ростом заболеваемости штаммом «Омикрон» » россиянам лучше пройти вакцинацию повторно. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков, сообщают «Известия». Сделать это лучше до наступления новой волны – привитые в случае заражения переносят болезнь легче. «Если «Омикрон» будет протекать легко и по большей части на амбулаторном этапе, то локдаун действительно не нужен», - отметил врач.



Рекомендации перехода на удаленку возвращаются из-за риска роста заражений. Переводить сотрудников на удаленную работу из-за распространения штамма коронавируса «омикрон» можно рекомендовать работодателям уже сейчас, заявил РИА Новости заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. При возможности работодателям рекомендовано идти навстречу, если у человека появились признаки заражения. Инфекция опасна тем, что ее последствия вызывают различные осложнения – на сегодняшний день углубленную диспансеризацию прошли почти 2 миллиона россиян, у 60% выявили осложнения из-за перенесенного COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ. В зоне внимания остаются дети - эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала Россия-1 отметила, что сегодня высокое распространение коронавирусной инфекции наблюдается среди детей из-за низкого уровня иммунитета. По предварительным данным, дети появились и среди зараженных новым штаммом «омикрон». «Среди пациентов с подтвержденным заражением штаммом «омикрон» есть дети, в том числе раннего возраста. Данные уточняются», - сказала она.



В то же время в Госдуме сняли с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что документ нуждается в доработке. А вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила причину такого шага высокой неопределенностью развития эпидемиологической ситуации. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов поддержал решение отложить законопроект о QR-кодах в общественных местах: «Решение отложить (законопроект) правильное. Как дальше будет все развиваться, будет видно. Мы не до конца понимаем, что будет с новым штаммом «омикрон» и плюс (в законопроекте) есть определенные «серые места», которые нужно доработать», - сказал РИА Новости Хубезов. При том, посещать общественные места по отрицательному ПЦР-тесту можно будет и после первого февраля, отметила Татьяна Голикова в беседе с журналистами. А федерация независимых профсоюзов России призвала разработать официальную методику выдачи сертификатов по уровню антител.



Минобрнауки РФ может подготовить к началу семестра в феврале новые рекомендации по организации учебы с учетом эпидобстановки, сообщает ТАСС. В начале ноября 2021 года в рамках аналогичного приказа вузам разрешалось проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий, а также проводить удаленно сессии. Сейчас вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли около 50% студентов и более 90% преподавателей вузов, рассказал ТАСС замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев во время Гайдаровского форума. Рособрнадзор аналогично следит за эпидситуацией, чтобы оперативно принять решение о формате сдачи ЕГЭ – так, в нынешнем году при организации ЕГЭ будет применяться комплекс антиковидных мер, которые зарекомендовали себя в прошлом году. Будет ли перенесен или отменен досрочный этап сдачи ЕГЭ (по расписанию он пройдет с 21 марта по 18 апреля), эксперты решат, исходя из реальной обстановки.