Происшествия

28 минут назад

Охранник из Липецка пытался заработать на криптовалюте и потерял 2,6 миллиона рублей

4 544
#мошенничество
1
Охранник из Липецка пытался заработать на криптовалюте и потерял 2,6 миллиона рублей

Его обманули мошенники.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, за прошедшие сутки пять жителей региона попались на уловки мошенников. В общей сложности пострадавшие перевели аферистам более 4,7 миллиона рублей

Самой большой суммы лишился 45-летний липчанин, работающий охранником. Ему позвонили лжеброкеры и предложили вложить накопления в криптовалюту. Мужчина согласился и под руководством «специалистов» открыл брокерский счет в банке азиатской страны.

Вскоре ему сообщили, что он получил большие дивиденды. Однако, чтобы получить деньги, ему нужно оплатить «налог». Ничего не подозревающий липчанин в течение двух месяцев перевел мошенникам более 2,6 миллиона рублей.
4 544
#мошенничество
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Герасим

2 минуты назад
Такого охранника нужно охранять
ответить

Алекс

6 минут назад
Охранник он же сторож! Странно,что он знает о существовании криптовалюты, наверное в сканвордах отгадал.
ответить

Александр

7 минут назад
Ни фига се наохранял на сколько? З/п охранника за 10 лет
ответить

Ольга

8 минут назад
Охранник Байдена? Откуда такие бабки?
ответить

Еще в рубрике

В Елецком районе столкнулись две фуры
#ДТП
1
В Елецком районе столкнулись две фуры

43 минуты назад

Происшествия
13-летний подросток врезался в дерево на горке в Каменном логу
#несчастный случай
1
13-летний подросток врезался в дерево на горке в Каменном логу

сегодня, 14:35

Происшествия
Под Липецком легковушка повисла на отбойнике
#ДТП
1
Под Липецком легковушка повисла на отбойнике

сегодня, 12:40

Происшествия
Следственный комитет проведет проверку по факту эвакуации липецких школ
#подозрительный предмет
3
Следственный комитет проведет проверку по факту эвакуации липецких школ

сегодня, 12:37

Происшествия
В Липецке школьники помогли выпавшему из окна 4-летнему мальчику
#падение с высоты
11
В Липецке школьники помогли выпавшему из окна 4-летнему мальчику

сегодня, 12:28

Происшествия
Выпивший с утра полбутылки водки водитель предложил инспектору ГИБДД 30 000 рублей
#взятка #ГИБДД
15
Выпивший с утра полбутылки водки водитель предложил инспектору ГИБДД 30 000 рублей

сегодня, 12:14

Происшествия