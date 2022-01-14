Охранник из Липецка пытался заработать на криптовалюте и потерял 2,6 миллиона рублей

Его обманули мошенники.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, за прошедшие сутки пять жителей региона попались на уловки мошенников. В общей сложности пострадавшие перевели аферистам более 4,7 миллиона рублей



Самой большой суммы лишился 45-летний липчанин, работающий охранником. Ему позвонили лжеброкеры и предложили вложить накопления в криптовалюту. Мужчина согласился и под руководством «специалистов» открыл брокерский счет в банке азиатской страны.



Вскоре ему сообщили, что он получил большие дивиденды. Однако, чтобы получить деньги, ему нужно оплатить «налог». Ничего не подозревающий липчанин в течение двух месяцев перевел мошенникам более 2,6 миллиона рублей.