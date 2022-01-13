В Липецкой области днем резко потеплеет

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять обширный циклон, который смещается по северу Европейской территории России – прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться снегом, мокрым снегом и моросью.

Кроме того, утром и днем 14 января и 15 января усилится юго-западный ветер, его порывы будут достигать 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 января – 6-8 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы, 15 и 16 января-3-5 градусов мороза, что на 5-7 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 января в Липецкой области облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем временами снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек, утром и днем порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от -13 до -18 градусов, днем она составит от -3 до +2 градусов.



В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем временами снег, мокрый снег. Температура ночью составит от -16 до -18 градусов, днем - около нуля.



День 14 января стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 29 градусов мороза.



