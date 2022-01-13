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23 минуты назад

На Кипр с 14 января можно лететь с экспресс-тестом

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#туризм #тест #Кипр #коронавирус

Кипр предложил туристам альтернативу ПЦР-тесту, который нужно делать до вылета.

Правительство Кипра пересмотрело некоторые ограничительные меры по распространению COVID-19. Пассажирам в возрасте от 12 лет независимо от иммунного статуса для въезда на Кипр предоставляется возможность выбора между ПЦР-тестом на не более 72 часов и экспресс-тестом на антиген не более 24 часов. Правило начнет действовать с 5:00 (это 6 утра по московскому времени) 14 января, - сообщает АТОР.

До вступления этого решения в силу, туристы, следующие на Кипр, должны проходить в стране вылета исключительно молекулярный ПЦР-тест, - говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.

Обязанность сделать ПЦР-тест по прибытию также сохраняется.

Туристы старше 12 лет по-прежнему должны через 72 часа после прибытия на Кипр проходить экспресс-тест на антиген. Но это требование не распространяется на тех, кто прошел ревакцинацию бустерной дозой прививки. Напомним, в качестве бустера для привитых россиян Кипр признает "Спутник Лайт".

Обязательным перед вылетом на Кипр остается заполнение специальной формы CyprusFilghtPass.

Как показывает мониторинг лабораторий Москвы, стоимость ПЦР-теста, в зависимости от срочности, варьируется от 1400 рублей до 8 350 рублей. Экспресс-тест на антиген можно сделать дешевле - от 700 рублей.

Однако для въезда на Кипр требуется справка о тестировании на английском языке, заверенная печатью лаборатории, с QR-кодом или штрих-кодом. Результата самотестирования на антиген будет недостаточно.

Стоимость анализов по прибытию в аэропорту Ларнаки составляет 15 евро, в аэропорту Пафоса – 19 евро.
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#туризм #тест #Кипр #коронавирус

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