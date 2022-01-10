Общество
52 минуты назад
Липчане могут не успеть потратить деньги со старых транспортных карт
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Но они уже вовсю пишут заявления на возврат денег.
За почти четыре недели, что прошли с момента «разморозки» старых транспортных карт, жители Липецкой области потратили 22 млн 668 тыс 071 рубль. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе областного управления дорог и транспорта. Жалоб на неработающие терминалы практически нет, добавили в ведомстве.
Напомним, на момент «заморозки», на старых картах у липчан лежало более ста миллионов рублей. Чтобы прокатать старые карты, у липчан осталось чуть больше месяца. Судя по тому, с какой скоростью пассажиры расплачиваются, потратить все им не удастся.
При этом часть жителей Липецкой области уже отправила заявления на возврат денег в Агентство страхования вкладов. Инструкция по возврату есть на сайте управления дорог и транспорта Липецкой области.
Кстати, заявления на возврат денег, поданные до отзыва лицензии у АО «ОРБАНК» и не отозванные заявителями до 25.01.2022 года, будут переданы ликвидационной комиссии АО «ОРБАНК» в целях включения в реестр требований кредиторов.
Напомним, на момент «заморозки», на старых картах у липчан лежало более ста миллионов рублей. Чтобы прокатать старые карты, у липчан осталось чуть больше месяца. Судя по тому, с какой скоростью пассажиры расплачиваются, потратить все им не удастся.
При этом часть жителей Липецкой области уже отправила заявления на возврат денег в Агентство страхования вкладов. Инструкция по возврату есть на сайте управления дорог и транспорта Липецкой области.
Кстати, заявления на возврат денег, поданные до отзыва лицензии у АО «ОРБАНК» и не отозванные заявителями до 25.01.2022 года, будут переданы ликвидационной комиссии АО «ОРБАНК» в целях включения в реестр требований кредиторов.
3 825
Странно
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