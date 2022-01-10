Общество

52 минуты назад

Липчане могут не успеть потратить деньги со старых транспортных карт

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#транспортные карты
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Липчане могут не успеть потратить деньги со старых транспортных карт

Но они уже вовсю пишут заявления на возврат денег.

За почти четыре недели, что прошли с момента «разморозки» старых транспортных карт, жители Липецкой области потратили 22 млн 668 тыс 071 рубль. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе областного управления дорог и транспорта. Жалоб на неработающие терминалы практически нет, добавили в ведомстве.

Напомним, на момент «заморозки», на старых картах у липчан лежало более ста миллионов рублей. Чтобы прокатать старые карты, у липчан осталось чуть больше месяца. Судя по тому, с какой скоростью пассажиры расплачиваются, потратить все им не удастся.

При этом часть жителей Липецкой области уже отправила заявления на возврат денег в Агентство страхования вкладов. Инструкция по возврату есть на сайте управления дорог и транспорта Липецкой области.

Кстати, заявления на возврат денег, поданные до отзыва лицензии у АО «ОРБАНК» и не отозванные заявителями до 25.01.2022 года, будут переданы ликвидационной комиссии АО «ОРБАНК» в целях включения в реестр требований кредиторов.
3 825
#транспортные карты
2

Комментарии (3)

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Странно

10 минут назад
Так деньги хранятся на определённом счёте. И если они не потрачены, их обязаны вернуть клиентам. А как будут потрачены остатки денежных средств с транспортных карт?
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$$$$$

14 минут назад
На карте осталось 18 р . И таких весь город 530 000 тысяч человек. Не плохо подлататались. 10 Лямов в карман с воздуха кому-то упадет. Ворье ! Все это продумано было , жулики!
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111

40 минут назад
Когда же в Липецке появится возможность бесплатной пересадки проездных нет проезд дорожает ряд маршрутов не дождешься что бы без пересадки уехать нужно стоять по 40-50 мин либо совершать платную пересадку например от КТЗ до 28 микр едет только автобус 24 больше ничего не едет.
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