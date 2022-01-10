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Водитель «Митсубиси» не справился с управлением и сбил двух мужчин

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#авария #ДТП
Водитель «Митсубиси» не справился с управлением и сбил двух мужчин

За трое суток на дорогах Липецкой области пострадали одиннадцать человек, двое – погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 7 января в селе Боринское на улице Линейной столкнулись «ВАЗ-2114» под управлением 24-летнего водителя и грузовик «ДАФ» с 49-летним мужчиной за рулем. Водитель «ВАЗа» погиб на месте

8 января в Усмани в три часа ночи на улице Ленина столкнулись автомобили «Лада Гранта» с 44-летним водителем и «Лада Приора» под управлением 23-летнего парня. В результате аварии водитель «Гранты» и четыре пассажира «Приоры» получили травмы. 

9 января в Данковском районе на трассе Воскресенское – Данков 48-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением и сбил двух пешеходов. 61-летний мужчина погиб на месте, а 60-летний с травмами госпитализирован. 

В тот же день в Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 31-летнего мужчины и «Ивеко» с 19-летним водителем. В аварии пострадала семимесячная девочка, пассажирка «Хендая». Девочку доставили в больницу. Ребенок находился в детской автолюльке. 

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2126 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 34 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 170.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1300 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 64 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

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