Общество
сегодня, 09:59
Водитель «Митсубиси» не справился с управлением и сбил двух мужчин
За трое суток на дорогах Липецкой области пострадали одиннадцать человек, двое – погибли.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 7 января в селе Боринское на улице Линейной столкнулись «ВАЗ-2114» под управлением 24-летнего водителя и грузовик «ДАФ» с 49-летним мужчиной за рулем. Водитель «ВАЗа» погиб на месте.
8 января в Усмани в три часа ночи на улице Ленина столкнулись автомобили «Лада Гранта» с 44-летним водителем и «Лада Приора» под управлением 23-летнего парня. В результате аварии водитель «Гранты» и четыре пассажира «Приоры» получили травмы.
9 января в Данковском районе на трассе Воскресенское – Данков 48-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением и сбил двух пешеходов. 61-летний мужчина погиб на месте, а 60-летний с травмами госпитализирован.
В тот же день в Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 31-летнего мужчины и «Ивеко» с 19-летним водителем. В аварии пострадала семимесячная девочка, пассажирка «Хендая». Девочку доставили в больницу. Ребенок находился в детской автолюльке.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2126 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 34 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 170.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1300 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксировано 64 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
8 января в Усмани в три часа ночи на улице Ленина столкнулись автомобили «Лада Гранта» с 44-летним водителем и «Лада Приора» под управлением 23-летнего парня. В результате аварии водитель «Гранты» и четыре пассажира «Приоры» получили травмы.
9 января в Данковском районе на трассе Воскресенское – Данков 48-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением и сбил двух пешеходов. 61-летний мужчина погиб на месте, а 60-летний с травмами госпитализирован.
В тот же день в Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 31-летнего мужчины и «Ивеко» с 19-летним водителем. В аварии пострадала семимесячная девочка, пассажирка «Хендая». Девочку доставили в больницу. Ребенок находился в детской автолюльке.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2126 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 34 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 170.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1300 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксировано 64 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.