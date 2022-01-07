Общество
сегодня, 16:07
На нескольких улицах частного сектора отключат воду
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8 января в связи «РВК-Липецк» с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды в доме №1 по улице Балакирева, в частном секторе на улицах Балакирева; Юных Натуралистов, Перова, Гоголя и в переулке Яблочкина. Отключение вызвано устранением утечки на водопроводе.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.
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