На нескольких улицах частного сектора отключат воду

8 января в связи «РВК-Липецк» с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды в доме №1 по улице Балакирева, в частном секторе на улицах Балакирева; Юных Натуралистов, Перова, Гоголя и в переулке Яблочкина. Отключение вызвано устранением утечки на водопроводе.



Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.



Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.



