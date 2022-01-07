Общество

сегодня, 16:07

На нескольких улицах частного сектора отключат воду

347
#отключения
На нескольких улицах частного сектора отключат воду
8 января в связи «РВК-Липецк»  с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды в доме №1 по улице Балакирева, в частном секторе на улицах Балакирева; Юных Натуралистов, Перова, Гоголя и в переулке Яблочкина. Отключение вызвано устранением утечки на водопроводе.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

347
#отключения

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