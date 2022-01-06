Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области небольшой мокрый снег, туман и до +1

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#погода
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В Липецкой области небольшой мокрый снег, туман и до +1
7 января на погоду в Липецкой области будут влиять фронты уходящего за Урал по северу Европейской территории России циклона — пройдут небольшие мокрый снег и дождь. 8 января с запада на восток через территорию региона проследует антициклон, осадки прекратятся. 9 января область будет находиться на западной периферии уходящего антициклона. Днем небольшой снег будет связан с влиянием фронтов очередного обширного Скандинавского циклона.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 января — 2 градуса мороза, что на 7 градусов выше нормы, 8 и 9 января — 9-10 градусов мороза, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшие снег, мокрый снег, местами гололед, ночью местами туман. Ветер западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 15 м/сек. Температура ночью и днем будет от -4 до +1 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие снег и мокрый снег, ночью и утром туман. Температура ночью составит от -1 до -3 градусов, днем будет от 0 до -2 градусов.

День 7 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 32 градуса мороза.
2 355
#погода
1

Комментарии (2)

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Берия

сегодня, 17:10
Вы МУП по уборке города предупредите, а горожане знают.
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1

сегодня, 17:09
Na
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