Многодетная мать «Юся Шоп» нагрела покупательницу на 7349 рублей

Липчанку осудили за мошенничество в «Одноклассниках».

Советский районный суд Липецка осудил 39-летнюю липчанку — мать троих детей и продавца «Пятёрочки» за мошенничество.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина создала в «Одноклассниках» аккаунт «Юся Шоп», где разместила объявления о продаже одежды и обуви.



18 марта этого года появилась 51-летняя покупательница, которая в период до 2 апреля через мобильный банк сделала продавцу несколько переводов.



18 марта женщина перевела мошеннице 460 рублей, 19 марта — 288 рублей, 22 марта — 805 рублей, 23 марта — 1311 рублей, 30 марта — 2875 рублей, 2 апреля — 1610 рублей. Всего было сделано всевозможных покупок на общую сумму 7349 рублей. Но ничего из одежды и обуви женщина так и не получила.



Мошенница раскаялась в содеянном и признала вину и попросила рассматривать дело в особом порядке.



В результате 39-летнюю липчанку признали виновной и по части 2 статьи 159 УК РФ приговорили к штрафу в 20 000 рублей.



Вообще, по данной статье предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, но наличие на иждивении троих детей, уход за пожилым дедушкой и положительная характеристика с работы стали существенными смягчающими обстоятельствами.