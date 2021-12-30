Происшествия

54 минуты назад

Многодетная мать «Юся Шоп» нагрела покупательницу на 7349 рублей

2 848
#мошенничество
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Многодетная мать «Юся Шоп» нагрела покупательницу на 7349 рублей

Липчанку осудили за мошенничество в «Одноклассниках».

Советский районный суд Липецка осудил 39-летнюю липчанку — мать троих детей и продавца «Пятёрочки» за мошенничество.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина создала в «Одноклассниках» аккаунт «Юся Шоп», где разместила объявления о продаже одежды и обуви.

18 марта этого года появилась 51-летняя покупательница, которая в период до 2 апреля через мобильный банк сделала продавцу несколько переводов.

18 марта женщина перевела мошеннице 460 рублей, 19 марта — 288 рублей, 22 марта — 805 рублей, 23 марта — 1311 рублей, 30 марта — 2875 рублей, 2 апреля — 1610 рублей. Всего было сделано всевозможных покупок на общую сумму 7349 рублей. Но ничего из одежды и обуви женщина так и не получила.

Мошенница раскаялась в содеянном и признала вину и попросила рассматривать дело в особом порядке.

В результате 39-летнюю липчанку признали виновной и по части 2 статьи 159 УК РФ приговорили к штрафу в 20 000 рублей.

Вообще, по данной статье предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, но наличие на иждивении троих детей, уход за пожилым дедушкой и положительная характеристика с работы стали существенными смягчающими обстоятельствами.
2 848
#мошенничество
2

Комментарии (2)

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Гостья1

20 минут назад
В уголовном мире давно нет уаажения ни к себе ни к законам и обществу. Грабят малоимущих пенсионеров и обеденных жизнью людей. И это не уважения им прибоблчет а тюремный срок. Жить за колючей проволокой в камерах ,когда молодые годы уходят безвозвратно -это и есть преступление по отношению к себе.Зачем,??? Есть много способов хорошо заработать и без криминала,но тут мозги надо напрячь.А жить -украл и в тюрьму,на это много ума не надо. Лучше попросить,чем украсть у нищего.
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Вован

42 минуты назад
У настоящего мошенника должен быть ум и талант. Это самая "интеллигентная" статья и таких людей уважают в уголовном мире. А то что сделала она - курам на смех.
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