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В Госдуму внесли закон о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам

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#выплаты #пенсионеры

Согласно документу, все работающие и неработающие пенсионеры будут ежегодно получать дополнительные выплаты перед Новым годом в размере своей пенсии.

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате.

Законопроект направлен на предоставление пенсионерам материальной поддержки перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты, - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату. Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник несмотря на высокий уровень инфляции, - отмечают авторы проекта.

Документом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими. При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты.

Отмечается, что финансирование расходов на предоставление предновогодней пенсионной выплаты предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, в том числе предоставляемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование.

Предоставление в преддверии Нового года всем пенсионерам дополнительной пенсионной выплаты повысит их материальное благосостояние, станет проявлением со стороны государства реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан, - уверены инициаторы законопроекта.
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#выплаты #пенсионеры

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