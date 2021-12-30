сегодня, 13:19
В Госдуму внесли закон о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам
Согласно документу, все работающие и неработающие пенсионеры будут ежегодно получать дополнительные выплаты перед Новым годом в размере своей пенсии.
Законопроект направлен на предоставление пенсионерам материальной поддержки перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной выплаты, - говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату. Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник несмотря на высокий уровень инфляции, - отмечают авторы проекта.
Документом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими. При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты.
Отмечается, что финансирование расходов на предоставление предновогодней пенсионной выплаты предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, в том числе предоставляемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование.
Предоставление в преддверии Нового года всем пенсионерам дополнительной пенсионной выплаты повысит их материальное благосостояние, станет проявлением со стороны государства реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан, - уверены инициаторы законопроекта.