Общество

сегодня, 20:21

Липецкая вечЁрка: «Модный приговор» для многодетной матери, Липецк – в пробках и сбитый на «зебре» школьник

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#Новый год #шоу #пробки #происшествия на воде
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Липецкая вечЁрка: «Модный приговор» для многодетной матери, Липецк – в пробках и сбитый на «зебре» школьник

Сегодня, 29 декабря, на «Первом канале» показали семью из Крутых Хуторов, воспитывающую два десятка детей, центр Липецка встал в традиционных предновогодних пробках, а накануне в Ельце на пешеходном переходе сбили мальчика. 

Самой читаемой сегодня новостей стала новогодняя сказка-быль, показанная на «Первом канале». «Липчанка-мать 22 детей стала героиней «Модного приговора». У жителей села Крутые Хутора Валентины и Сергея Ефановых сейчас растут 16 детей, родных и приемных.

Главе семейства хотелось бы, чтобы его супруга хоть на миг стала королевой. На телевидении сделали, что смогли: за два дня до Нового года Валентине сделали новую прическу, подарили три комплекта нарядов от стилистов, брошь, проектор с большим экраном, семью пригласили на спектакли в Московский художественный театр.

Читатели GOROD48 оценили подвиг семьи Ефановых, рассыпавшись в комплиментах.

– Эта семья – настоящие герои нашего времени.

– Какие они классные все! Как тяжело воспитывать своих детей, а тут ещё 14 !!!! приёмных. Семья Ефановых достойна уважения и почёта...

– Дай бог здоровья и терпенья этой замечательной семье. А для мамы – это маленький праздник. Здорово.

Нашелся подарок и для прапорщика полиции Евгения Черногузова, который в начале декабря спас утопающего шестилетнего мальчика в селе Пригородка. «Министр МВД подписал приказ о награждении липецкого полицейского за спасение ребенка» ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».

А вот и еще одна примета приближающегося праздника: сегодня днем центр Липецка встал в предновогодней пробке. «Улицу Советскую быстрее пройти пешком», чем проехать по ней. Практически полностью парализовано движение и по улицам 8 Марта, Горького, Неделина, Мичурина, подъездам к проспекту Победы. Водители держали курс на ТРЦ и магазины, откуда вывозили полные тележки провизии и напитков.

– Каждый год как в последний раз, – вздохнул кто-то из прочитавших эту новость.

Где-то транспорт полз подобно черепахе, а где-то летал, как сумасшедший - в Ельце «13-летний мальчик попал под колеса «Лады». И, конечно же, на регулируемом пешеходном переходе! К счастью, школьник не получил серьезных травм.

Перед Новым годом у многих есть традиция ходить в баню. Но делать это нужно осторожнее: «Липчанин получил ожоги в бане», где, пытаясь поддать жару, облился кипятком. А кто-то уже успел поводить Старый год, но тоже неудачно: 56-летний мужчина после пьянки получил обморожения ушей, рук и ног второй-третьей степени, разгуливая по морозу в летних кроссовках.

О политических итогах года рассказали представители «Единой России», КПРФ и ЛДПР -  «Люди голосуют за тех, кто громче кричит и хайпует»  А «Губернатор Игорь Артамонов подвел итоги 2021 года». О чем рассказал глава региона – смотрите в 10-минутном ролике.

Еще одна новость: «За сутки в Липецкой области выявили 187 случаев COVID-19, 10 человек умерли ». Заболеваемость ковидом довольно резко пошла на спад. Для сравнения: в этот понедельник выявлены 215 новых случаев инфицирования, а в минувшую среду – 301 случай. Интересно, какой будет ковидная сводка в первый рабочий день 2022 года, в понедельник, 10 января? 

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#Новый год #шоу #пробки #происшествия на воде
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Комментарии (3)

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Молодой

33 минуты назад
А где наш электорат? Хотел бы присоединиться, к пожеланию нашим котам, которые целый день орали, жрали , гадили, теперь спать пошли.
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Брежнев

40 минут назад
Читал ленту новостей, Путин заявил о снижении цены на газ для Европы и Украины, после ввода зазопровода,, поток,, . Только в этом заявлении о нашем народе , ни слова.
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1

сегодня, 20:26
А что с ребёнком, которого сегодня сбили на пешеходном переходе на улице Фрунзе (рядом с ул. Октябрьской) в районе 14.00-15.00??
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