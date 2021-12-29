13-летний мальчик попал под колеса «Лады»

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 декабря в Ельце 43-летний водитель «Лады Весты» на регулируемом пешеходном переходе чрез улицу 9 Декабря сбил 13-летнего мальчика. Подростка доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.В Задонске на улице Карла Маркса 24-летний водитель «ВАЗ-2114» вне пешеходного перехода сбил мужчину. Пешехода госпитализировали, его личность устанавливается.В Ельце на улице Орджоникидзе 57-летний водитель автобуса «ПАЗ» допустил наезд на 26-летнего пешеходаэ Мужчина получил травму, и после оказания помощи был отпущен.28 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1186 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 13 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 840 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.На дорогах региона зафиксировано 33 факта механического столкновения автомобилей.