Происшествия

36 минут назад

13-летний мальчик попал под колеса «Лады»

641
#Авария #ДТП
13-летний мальчик попал под колеса «Лады»

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 декабря в Ельце 43-летний водитель «Лады Весты» на регулируемом пешеходном переходе чрез улицу 9 Декабря сбил 13-летнего мальчика. Подростка доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.

В Задонске на улице Карла Маркса 24-летний водитель «ВАЗ-2114» вне пешеходного перехода сбил мужчину. Пешехода госпитализировали, его личность устанавливается. 

pkRSowJCEpQ.jpg

Фото  vk.com/zadonskmycity

В Ельце на улице Орджоникидзе 57-летний водитель автобуса «ПАЗ» допустил наезд на 26-летнего пешеходаэ Мужчина получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

28 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1186 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 13 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 840 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 33 факта механического столкновения автомобилей.
641
#Авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке автобус «ПАЗ» попал в ДТП
#ДТП
12
В Липецке автобус «ПАЗ» попал в ДТП

вчера, 17:44

Происшествия
«БелАЗ» врезался в «Матиз»
#ДТП
29
«БелАЗ» врезался в «Матиз»

вчера, 17:24

Происшествия
Липецкого предпринимателя оставили без носков
#контрафакт #суд
14
Липецкого предпринимателя оставили без носков

вчера, 16:34

Происшествия
Пьяный дебошир разбил дверь павильона на площади Революции
#хулиганство
21
Пьяный дебошир разбил дверь павильона на площади Революции

вчера, 15:49

Происшествия
Липчанка потеряла пакет с 975 тысячами рублей
#кража
22
Липчанка потеряла пакет с 975 тысячами рублей

вчера, 15:15

Происшествия
В Липецке спасатели сняли металлический ключ с лапы котёнка
#спасатели
15
В Липецке спасатели сняли металлический ключ с лапы котёнка

вчера, 14:40

Происшествия