«Люди голосуют за тех, кто громче кричит и хайпует»

GOROD48 продолжает подводить итоги года. Сегодня говорим о политике с представителями трех политических партий, которые проявили наибольшую активность в уходящем году.

В 2021 году прошли две крупные избирательные кампании: депутатов Госдумы и Липецкого областного Совета. Выборы не так чтобы сильно, но оживили политическую жизнь региона. Партия большинства, «Единая Россия», на выборах в областной Совет по избирательным округам Липецка оказалась в меньшинстве. Почти все одномандатные округа в городе достались коммунистам. Победу, правда, им праздновать пришлось недолго. К концу года фракция КПРФ в областном Совете потеряла двух депутатов, - из фракции и из партии вышли Иван Косилов и Юрий Логинов.



Несмотря ни на что заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Богодухов назвал 2021 год «насыщенным»:





— В заслугу я партии поставил повторение успеха предыдущих выборов особенно в Государственную Думу, партия набрала в области 49% голосов. В Государственную Думу прошли три наших кандидата, практически 47% мы набрали на выборах в Липецкий областной Совет депутатов, где на сегодняшний момент имеем большинство голосов, — заявил Владимир Богодухов.



Второй секретарь Липецкого обкома КПРФ Сергей Токарев, считает, что 2021 год оказался насыщен ограничениями прав и свобод, которые были вызваны и объективными обстоятельствами, но политическая подоплека в ограничениях присутствовала.



Для регионального отделения КПРФ политический год сложился, безусловно, удачно. Коммунисты увеличили свое присутствие в областном Совете. При этом они понимают, что впереди их ждет борьба, а покой только снится.





— Я думаю, что 2022 год будет не мене сложным, чем год уходящий. Но мы смотрим в будущее с оптимизмом. Настроения в обществе меняются, меняются в сторону социализма и это очень хорошо, — считает Сергей Токарев.



Координатор липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов также назвал 2021 год успешным. Партии удалось сохранить фракцию в Липецком областном Совете.





— У нас огромное количество решенных проблем в этом году. Одни из самых выдающихся — решение вопроса с переселением аварийного дома по адресу: проезд Осенний, 2, люди на днях получат ключи от новых квартир, это решение вопроса с водоснабжением в Тербунском районе, сейчас строятся очистные, — пояснил Анатолий Емельянов.



Сожалеет Анатолий Емельянов о том, что реготделению ЛДПР не удалось сохранить результат, который был на предыдущих выборах в областной Совет депутатов.



— Это закономерный процесс, потому что ЛДПР не хайповала, не работала на популизме, а шла с лозунгом: «Партия реальных дел». Мы хотели показать людям то, чего добилась партия ЛДПР, будучи в оппозиции партии власти. К сожалению то социальное недовольство, которое растет в обществе, оно привело людей к голосованию за тех, кто громче кричит и больше занимается популизмом, хайпует на недовольстве ситуацией в стране, — считает Анатолий Емельянов.



Если уходящий год Анатолий Емельянов назвал успешным, то о будущем — 2022 говорит, как о сложном.



— Социальная обстановка в стране будет ухудшаться. Нам предстоят выборы в Елецкий городской Совет депутатов — это единственный муниципалитет, где сохранились выборы по партийным спискам. Понятно, что все политические силы, которые есть в регионе, будут принимать в них участие. Борьба будет еще более жесткой, чем на выборах в Липецкий областной Совет, — пояснил Анатолий Емельянов.