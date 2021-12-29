Общество
32 минуты назад
Липчанка-мать 22 детей стала героиней «Модного приговора»
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Новогоднюю сказку-быль показали на «Первом канале».
Сегодня в «Модном приговоре» на «Первом канале» Александр Васильев и Эвелина Хромченко слушали дело «Наших детей не сосчитать, но точно больше двадцати» 43-летней Валентины Ефановой. У жительницы липецкого села Крутые Хутора — 22 ребёнка, 8 из которых она родила сама. Сейчас в их доме живут 16 детей.
С первым приёмным ребёнком Валентина познакомилась в больнице — она заинтересовалась, почему мальчика никто не навещает. Оказалось, что он из детского дома. Так ребёнок попал в семью.
- У нас нет различий между приёмными и своими, - отметил Сергей Ефанов.
В роли защитницы липчанки на «Модном приговоре» выступила актриса и телеведущая Ксения Алферова.
- Супруга растворилась в детях, - посетовал её муж Сергей Ефанов. - Все поездки ей за вещей заканчиваются покупками вещей детям. А хочется, чтобы она была королевой.
Супружеская пара вместе 20 лет. Познакомились, когда Сергей приехал в село Валентины на реставрацию храма. Предложение Сергей сделал уже на второй день знакомства.
- Наши родители очень добрые, весёлые, но всё время они тратят на нас, на себя у них времени не хватает, а мы хотим, чтобы «Модный приговор» дал нашей маме возможность почувствовать себя королевой, - отметили дети.
Эвелина Хромченко отметила, что все дети хотят увидеть маму красивой, и их не стоит лишать этого удовольствия.
- Ваша мама ничуть не хуже, чем звезда с экрана, - добавила Эвелина Хромченко.
Семья Ефановых рассказала, что на Новый год у них всегда собираются больше 30 человек. Но каждый год приходится предупреждать: Дед Мороз приходит только для маленьких и только им стоит искать подарки под ёлкой. Но под ёлку бегут всё равно все.
- Мне нравится, но почему-то кажется, что это не я, - призналась Валентина Ефанова после работы со стилистами, выйдя в лиловом пиджаке с пайетками.
- Нет слов! - Признался её муж.
За два дня до Нового года Валентина стала обладательницей трёх комплектов нарядов от стилистов, а актёр Анатолий Белый пригласил её семью на спектакли в Московский художественный театр или на гастроли в Липецке. Александр Васильев подарил героине брошь. В студии «Модного приговора» липчанке также вручили приглашение на чаепитие и на персональный мастер-класс от известного кондитера и проектор с большим экраном.
Фото - скриншот с видео 1tv.ru/shows/modnyy-prigovor
С первым приёмным ребёнком Валентина познакомилась в больнице — она заинтересовалась, почему мальчика никто не навещает. Оказалось, что он из детского дома. Так ребёнок попал в семью.
- У нас нет различий между приёмными и своими, - отметил Сергей Ефанов.
В роли защитницы липчанки на «Модном приговоре» выступила актриса и телеведущая Ксения Алферова.
- Супруга растворилась в детях, - посетовал её муж Сергей Ефанов. - Все поездки ей за вещей заканчиваются покупками вещей детям. А хочется, чтобы она была королевой.
Супружеская пара вместе 20 лет. Познакомились, когда Сергей приехал в село Валентины на реставрацию храма. Предложение Сергей сделал уже на второй день знакомства.
- Наши родители очень добрые, весёлые, но всё время они тратят на нас, на себя у них времени не хватает, а мы хотим, чтобы «Модный приговор» дал нашей маме возможность почувствовать себя королевой, - отметили дети.
Эвелина Хромченко отметила, что все дети хотят увидеть маму красивой, и их не стоит лишать этого удовольствия.
- Ваша мама ничуть не хуже, чем звезда с экрана, - добавила Эвелина Хромченко.
Семья Ефановых рассказала, что на Новый год у них всегда собираются больше 30 человек. Но каждый год приходится предупреждать: Дед Мороз приходит только для маленьких и только им стоит искать подарки под ёлкой. Но под ёлку бегут всё равно все.
- Мне нравится, но почему-то кажется, что это не я, - призналась Валентина Ефанова после работы со стилистами, выйдя в лиловом пиджаке с пайетками.
- Нет слов! - Признался её муж.
За два дня до Нового года Валентина стала обладательницей трёх комплектов нарядов от стилистов, а актёр Анатолий Белый пригласил её семью на спектакли в Московский художественный театр или на гастроли в Липецке. Александр Васильев подарил героине брошь. В студии «Модного приговора» липчанке также вручили приглашение на чаепитие и на персональный мастер-класс от известного кондитера и проектор с большим экраном.
Фото - скриншот с видео 1tv.ru/shows/modnyy-prigovor
1 692
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