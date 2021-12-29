Общество

сегодня, 10:58

Липецкие управляющие компании наказывают за мокрые крыши и стены

10 796
#ЖКХ
Липецкие управляющие компании наказывают за мокрые крыши и стены

Наложено сразу два крупных штрафа.

Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, ООО УК «Зевс» было выдано предписание об обеспечении сухости утеплителя крыши и герметичного прилегания рулонного покрытия кровли дома № 28 по улице Толстого в Липецке, но управляющая организация не выполнила работы в установленный срок.

В отношении УК был составлен протокол об административном правонарушении по части 24 статьи 19.5 КоАП РФ. Постановлением мирового суда на ООО УК «Зевс» наложен штраф в 200 тысяч рублей.

А ООО «Липецкая УК» было выдано предписание об упорядочении слаботочных проводов и предотвращении залития стен в местах общего пользования дома № 26 по улице Горького в Липецке. Управляющая организация не исполнила в срок данное предписание и не предоставила объективных причин о невозможности своевременного проведения работ. На УК был составлен протокол по части 24 статьи 19.5 КоАП РФ. Постановлением мирового суда Левобережного судебного района на ООО «Липецкая УК» наложен штраф в 100 тысяч рублей.
10 796
#ЖКХ

Комментарии (10)

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дуня

3 минуты назад
СВЕТА, а зарплаты в управляшках небольшие. Вы думали, там миллионеры работают ?
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нквд

15 минут назад
Жильцы своими платежами покроют все штрафы
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А

15 минут назад
когда начнут наказывать за незаконно остеклённые балконы и козырьки над балконами???
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Спрос по полной согласно тарифов.

29 минут назад
Вообще-то штрафы надо выносить в большем обёме, чтоб не доводить до такого. С вынесением мизерного штрафа им легче его оплатить . Ведь стоимость работ не сопостовимы с этим штрафом. Цена строй-матерьялы, цена работы, и что оценивается в 100 т???? И темболее залитых квартир с мебелью и не удобство и жителей.
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Наталья

56 минут назад
А проводка просто фантастика. На той неделе горела. Вызыва аварийку. Электрик еле разобрался где какие провода
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Наталья

сегодня, 11:30
А у нас в подъезде на 5 этаже нет стекла уже 10 лет. Сами на зиму закрыли фанерой. А если идёт дождь вода льётся до 1 этажа
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Липа

сегодня, 11:29
Такая же проблема в УК у Шклярова, дом на Желябова 17. Каждый год протекает крыша и стены. А вот и ныне там. И мысли и жаловались, только латки делают на крыше.
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Пушки

сегодня, 11:22
За 3 административных правонарушения УК надо лишать лицензии, при этом вносить в черный список директоров и владельцев. А вообще в законодательстве прописать условие создания УК в виде наличия уставного капитала от 1 миллиона рублей, а так же привязки к количеству обслуживаемых домов. Так вот, после отзыва лицензии данный капитал по суду будет направлен на возмещение понесенных убытков владельцам жилых помещений в виде выполнения необходимых работ. Тогда УКашки буду волноваться. А так, штраф оплатят собственники домов в виде не выполненных им работ со стороны УК.
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вап

сегодня, 11:19
Бред какой-то. При чём тут слаботочные провода и управляющая компания ? Слаботочные провода не являются общедомовым имуществом, это собственность провайдеров. Вот и давайте предписания провайдерам, пусть они и упорядочивают СВОИ провода.
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СВЕТА

сегодня, 11:18
Я если честно рада, их в разы надо штрафовать, хамство и грубость можно услышать только от них, а зарплату получают какую? Их и в зарплате наказание сделать
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