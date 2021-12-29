Липецкие управляющие компании наказывают за мокрые крыши и стены

Наложено сразу два крупных штрафа.

Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, ООО УК «Зевс» было выдано предписание об обеспечении сухости утеплителя крыши и герметичного прилегания рулонного покрытия кровли дома № 28 по улице Толстого в Липецке, но управляющая организация не выполнила работы в установленный срок.



В отношении УК был составлен протокол об административном правонарушении по части 24 статьи 19.5 КоАП РФ. Постановлением мирового суда на ООО УК «Зевс» наложен штраф в 200 тысяч рублей.



А ООО «Липецкая УК» было выдано предписание об упорядочении слаботочных проводов и предотвращении залития стен в местах общего пользования дома № 26 по улице Горького в Липецке. Управляющая организация не исполнила в срок данное предписание и не предоставила объективных причин о невозможности своевременного проведения работ. На УК был составлен протокол по части 24 статьи 19.5 КоАП РФ. Постановлением мирового суда Левобережного судебного района на ООО «Липецкая УК» наложен штраф в 100 тысяч рублей.