Липецкая вечЁрка: молитвы от коронавируса, спасенный котенок и дважды удовлетворенный Гулевский

Сегодня, 28 декабря, экс-главе Липецка повысили выплату как Почетному гражданину Липецка и дали медаль, спасатели освободили котенка из западни, а врачи коронавирусных госпиталей ответили на вопрос о причинах высокой смертности от COVID-19.

Сегодня случилась совершенно мимишная история:. Городские спасатели из звонка женщины поняли, что едут «раскольцовывать» двухлетнего ребёнка, но по факту «мальчиком» оказался полуторамесячный котёнок. Этот особый предновогодний случай в управлении по делам ГО и ЧС Липецка записали в свой актив добрых дел.

Самой читаемой сегодня новостью была больничная: «В Липецке муж и жена получили сильные ожоги от пароварки». В какой-то момент что-то пошло не так и теперь незадачливые супруги встретят Новый год в больнице.

Медики сегодня, кстати, попросили всех быть аккуратнее не только на кухне, но и за праздничным столом. Ведь в длинные январские каникулы в областной наркодиспансер обычно попадают до 200 пострадавших от злоупотреблений спиртным. Совет от главного нарколога региона Михаила Коростина: «Не пить, а пригублять»: липчанам рассказали, как обезопасить себя в новогодние праздники». Нам советуют не смешивать алкоголь разной крепости, отказаться от майонеза и закусывать тёплыми салатами.

А вот на вопрос: «Почему в Липецкой области не уменьшается смертность от COVID-19?» при явном снижении числа заболевших внятного ответа специалистами дано не было. Да и прогноз был печальным: главврач БСМП № 1 Дмитрий Павлюкевич считает, что смертность от ковида будет высокой еще около двух месяцев. «Надо молиться, что бы все закончилось», – считает руководитель второго по числу принятых больных регионального госпиталя.

Комментариев к этой новости было под сотню.

– Если число смертей одинаково, а количество заболевающих падает, то по факту имеем относительное увеличение смертности.

– У нас врачи ставят диагноз на глаз. Придя в дом, одному ставят ОРВИ, а другому в этой же семье КОВИД.

– Просто лечить болезни врачи не умеют, а умирают как раз от осложнений болезней, которые не выявили или не смогли вылечить. На ковид списать легче всего.

– Надо не только лечить вовремя, но и снижать цены на продукты первой необходимости, продукты питания. Детей учить, кормить и одевать надо. Когда на предприятиях перестанут платить мизерную зарплату? Какую отдачу вы ждёте от работника, когда у него главная забота, как накормить семью. Падает иммунитет и организм перестает сопротивляться инфекциям.

Сегодня вообще все, кому не лень, давали друг другу какие-то рекомендации. Так, вице-губернатор «Сергей Курбатов посоветовал липчанам часть доходов отправить на сбережение» : с учетом роста ключевой ставки Банка России станет более выгодно отправить на депозит свободные средства. Удивительно, но Сергея Курбатова никто даже и не поблагодарил! А некоторые читатели GOROD48 даже и поерничали.

– Все доходы после оплаты жкх отправляю на хлебушко и молочко, – написал ded.

– С его зарплаты горожанам часть отложить или со своих 12 тысяч? – съязвила Оля.

– С сегодняшними ценами и уровнем заработной платы липчане даже в туалете стали меньше откладывать, – поделился своим микроанализом Вася.

А еще на последней в уходящем году сессии Липецкого горсовета экс-мэра Михаила Гулевского, которого давно не видели в народе, наградили медалью «Во славу Липецкой области» – за заслуги в труде и многолетнюю добросовестную работу. Поблагодарив за честь и отметив, что городским властям нужно сделать еще немало для развития города (см. «Михаил Гулевский депутатам: «Хныкать вам не надо!»), с сессии бывший мэр ушел удовлетворенным дважды: почетному гражданину Липецка Гулевскому, как и другим обладателям этого звания, с 1 января увеличили ежемесячную выплату с 17 до 20 тысяч рублей.

GOROD48 спросил у липчан: «Чем вам запомнился уходящий год?» Если вычленить из ответов личное – свадьбы, рождения детей и внуков, хорошо проведенным отпуском, то останется общественное. А оно запомнилось горожанам тем же коронавирусом, масочным режимом, повышением цен и… ультиматумом Владимира Путина НАТО.