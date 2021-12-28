В Липецке муж и жена получили сильные ожоги от пароварки

Семейная пара госпитализирована с ожогами второй-третьей степени.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, накануне в Липецке два человека серьёзно пострадали на собственной кухне.



Муж и жена (каждому из них чуть больше 50 лет) готовили еду в пароварке. В какой-то момент устройство то ли взорвалось, то ли произошёл сильный выброс пара — в результате пострадали все два человека, находившихся на кухне.



У мужчины и женщины — ожоги рук и туловища второй-третьей степени.



Липчан просят быть аккуратнее на кухне в период приготовлении к новогодним праздникам — в быту тоже много опасностей.