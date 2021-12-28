21 минуту назад
В Липецке спасатели сняли металлический ключ с лапы котёнка
Сюрприз ожидал городских спасателей, приехавших по вызову в одну из квартир на улице Звёздной в Липецке снимать металлический ключ с пальца двухлетнего ребёнка.
Удерживаемый хозяйкой перепуганный кот стойко перенёс слесарную «операцию». Обошлось без укусов и царапин.
- Безусловная задача спасателей, прежде всего, выручать из беды людей. Но случай был особый, предновогодний. Запишем его в актив добрых дел отряда, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.
Фото пресс-службы управления по делам ГО и ЧС Липецка.