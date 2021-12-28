Происшествия

21 минуту назад

В Липецке спасатели сняли металлический ключ с лапы котёнка

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#спасатели
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В Липецке спасатели сняли металлический ключ с лапы котёнка

Сюрприз ожидал городских спасателей, приехавших по вызову в одну из квартир на улице Звёздной в Липецке снимать металлический ключ с пальца двухлетнего ребёнка.

Звонившая по номеру «112» пожилая женщина в красках описала ситуацию, с которой самой ей справиться не под силу. По факту «мальчиком» оказался полуторамесячный котёнок, непонятно каким образом застрявший лапой в старом гаражном ключе. 

Удерживаемый хозяйкой перепуганный кот стойко перенёс слесарную «операцию». Обошлось без укусов и царапин.

- Безусловная задача спасателей, прежде всего, выручать из беды людей. Но случай был особый, предновогодний. Запишем его в актив добрых дел отряда, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.

Фото пресс-службы управления по делам ГО и ЧС Липецка.
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#спасатели
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