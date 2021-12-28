В Липецке спасатели сняли металлический ключ с лапы котёнка

Сюрприз ожидал городских спасателей, приехавших по вызову в одну из квартир на улице Звёздной в Липецке снимать металлический ключ с пальца двухлетнего ребёнка.

Звонившая по номеру «112» пожилая женщина в красках описала ситуацию, с которой самой ей справиться не под силу. По факту «мальчиком» оказался полуторамесячный котёнок, непонятно каким образом застрявший лапой в старом гаражном ключе.



Удерживаемый хозяйкой перепуганный кот стойко перенёс слесарную «операцию». Обошлось без укусов и царапин.



- Безусловная задача спасателей, прежде всего, выручать из беды людей. Но случай был особый, предновогодний. Запишем его в актив добрых дел отряда, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.



Фото пресс-службы управления по делам ГО и ЧС Липецка.

