ПозиTиV

12 минут назад

Чем запомнился вам уходящий год?

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#Говорит Липецк

GOROD48 спросил у липчан: «Чем запомнился вам уходящий год?»

События, которые запомнились липчанам в уходящем году, можно разделить на две большие части: общественное и личное. Конечно, год запомнился тем, что многие переболели COVID-19, пришлось носить маски и перчатки. А еще запомнился повышением цен и… ультиматумом Владимира Путина НАТО.

Из личного липчане хвалились рождением детей, внуков и даже правнуков, свадьбой, сданными экзаменами, устройством на хорошо оплачиваемую работу, а также интересными путешествиями.
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#Говорит Липецк

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