GOROD48 спросил у липчан: «Чем запомнился вам уходящий год?»

События, которые запомнились липчанам в уходящем году, можно разделить на две большие части: общественное и личное. Конечно, год запомнился тем, что многие переболели COVID-19, пришлось носить маски и перчатки. А еще запомнился повышением цен и… ультиматумом Владимира Путина НАТО.



Из личного липчане хвалились рождением детей, внуков и даже правнуков, свадьбой, сданными экзаменами, устройством на хорошо оплачиваемую работу, а также интересными путешествиями.