Коронавирус
19 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 192 случая COVID-19, 12 человек умерли
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Для сравнения: 28 декабря 2020 года были выявлены 160 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 192 новых случая коронавирусной инфекции, 12 человек умерли, 399 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 83 540 случаев COVID-19, выздоровели 77 016 человек, умерли 2 773 человека.
В России за сутки выявлены 21 922 случая COVID-19, выздоровел 43 961 человек, умерли — 935 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 437 152 случая COVID-19, выздоровели 9 337 447 человек, умерли — 306 090 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 83 540 случаев COVID-19, выздоровели 77 016 человек, умерли 2 773 человека.
В России за сутки выявлены 21 922 случая COVID-19, выздоровел 43 961 человек, умерли — 935 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 437 152 случая COVID-19, выздоровели 9 337 447 человек, умерли — 306 090 человек.
178