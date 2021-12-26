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43 минуты назад
В Томске снова загорелся гипермаркет «Лента»
Пожар произошел второй раз за неделю
В Томске второй раз за неделю загорелся гипермаркет «Лента». На этот раз возгорание произошло в магазине на улице Пушкина. В региональном главке МЧС отметили, что из здания были эвакуированы около 650 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Возгорание произошло в отделе по продаже пиротехнических изделий. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в настоящий момент огонь полностью ликвидирован. «В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала», — сообщили в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура проверит обеспечение пожарной безопасности после пожара в гипермаркете.
Это уже второй пожар на этой неделе в гипермаркетах сети в Томске. 21 декабря произошел поджог гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых. На записи из помещения магазина видно, что мужчина разбрызгал легковоспламеняющуюся жидкость в отделе с фейерверками, устроил поджог и ушел. Позже он признался в содеянном матери, вскоре его задержали по месту жительства. Подозреваемым оказался местный житель 1988 года рождения, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности по подозрению в поджоге гипермаркета.
Персонал и посетителей магазина удалось эвакуировать, пострадавших не было. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). Подозреваемого арестовали на два месяца.
Возгорание произошло в отделе по продаже пиротехнических изделий. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в настоящий момент огонь полностью ликвидирован. «В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала», — сообщили в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура проверит обеспечение пожарной безопасности после пожара в гипермаркете.
Это уже второй пожар на этой неделе в гипермаркетах сети в Томске. 21 декабря произошел поджог гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых. На записи из помещения магазина видно, что мужчина разбрызгал легковоспламеняющуюся жидкость в отделе с фейерверками, устроил поджог и ушел. Позже он признался в содеянном матери, вскоре его задержали по месту жительства. Подозреваемым оказался местный житель 1988 года рождения, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности по подозрению в поджоге гипермаркета.
Персонал и посетителей магазина удалось эвакуировать, пострадавших не было. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). Подозреваемого арестовали на два месяца.