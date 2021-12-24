В Липецкой области снег, метель и до -5

25 декабря в ночь Липецкая область окажется в передней части Скандинавского циклона, а днем – в его тыловой части: пройдет снег, местами сильный. 26 и 27 декабря атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 25 декабря – 7-8 градусов мороза, что около климатической нормы, 26 декабря – 11-12 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже нормы, 27 декабря – 9-10 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 декабря в Липецкой области облачно, снег, местами сильный, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер южный, с переходом на западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью - от 12 до 17 градусов мороза, днем - от 0 до -5 градусов.



В Липецке облачно, снег, метель. Температура воздуха ночью составит от 14 до 16 градусов мороза, днем будет от 0 до -2 градусов.



День 25 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 31 градус мороза.



