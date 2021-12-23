ПСБ поддержит развитие строительства в Липецкой области

PR

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) включится в перспективные проекты области на новых принципах сотрудничества с крупными игроками строительного рынка.ПСБ провел встречу с региональным Союзом строителей, которая была посвящена теме проектного финансирование застройщиков. Представители банка и строители обсудили сложившуюся за последние два года ситуацию в своих отраслях, а также перспективы и дальнейшие принципы взаимодействия. ПСБ предложил Липецкой области ряд интересных решений по кредитованию строительства жилой и коммерческой недвижимости.В ПСБ понимают, как важно застройщику быстро найти надежного партнера для реализации проекта, поэтому глобально пересмотрели классическую практику рассмотрения заявок на проектное финансирование. Потенциальный заемщик может за пару минут заполнить анкету на сайте банка и приложить минимальный пакет документов. После этого сотрудники банка оперативно проверяют проект, достигая высокой скорости за счет запараллеливания процессов, и по итогу принимают решение.«Мы упростили требования к заемщику, а при принятии решения о ставке кредитования учитываем опыт компании и ее бенефициаров, самостоятельно оцениваем проект, делаем оптимальный график расходов. В случае необходимости предлагаем бридж-кредитование, и оно пользуется спросом. У нас разработан большой пакет дополнительных сервисов для застройщиков, и мы всегда готовы помочь им в продаже новостроек при помощи наших ипотечных программ кредитования, – отметил директор ПСБ в Липецке Михаил Шишков. – Проектное финансирование стимулирует развитие региона: инвестиции в жилищное строительство — это поддержка каждого участника процесса, вклад в конкретные результаты труда и в благосостояние жителей Липецкой области».Наряду с финансированием жилищного строительства, ПСБ предлагает застройщикам кредитование на возведение коммерческой недвижимости и развитие туристической инфраструктуры. «Рынок коммерческой недвижимости сейчас практически вышел на допандемийные показатели, региональные застройщики при помощи партнерства с ПСБ активно «заходят» на территории Москвы и Санкт-Петербурга, начинают рекомендовать себя в строительстве коммерческой недвижимости разных направлений. Кроме того, ПСБ видит точкой роста развитие туристической сферы – сейчас эту отрасль активно поддерживает правительство. Для Липецкой области эта сфера инвестиционно привлекательна, а при выгодной и грамотной финансовой поддержке может стать платформой для успешных бизнес-проектов — от строительства отелей, гостиниц, хостелов до создания тематических парков отдыха», - рассказал Михаил Шишков.