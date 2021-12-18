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На заводе «Северная верфь» произошло возгорание
При пожаре пострадали три человека
При пожаре на строящемся корвете на заводе "Северная верфь" пострадали три человека, двоих из них увезли в стационар, третьему медицинскую помощь оказали на месте, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Городской станции скорой помощи.
Трое пострадавших - пожарные, боровшиеся с возгоранием. Двое спасателей находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, предварительно с ожогами 4 и 15 процентов тела. Третьего также доставили в медцентр на Оптиков, у него травмирована нога. Медики остаются на территории верфи.
Пожар вспыхнул 17 декабря около семи часов вечера. По предварительным данным, во время тушения пострадали двое пожарных. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Тушение было осложнено тем, что на корвете находились лакокрасочные материалы. По предварительным данным, причиной возгорания на строящемся корвете на заводе “Северная верфь” в Санкт-Петербурге могло стать нарушение техники безопасности при проведении работ.
Прокуратура Петербурга начала проверку по факту пожара на строящемся корабле «Проворный» на заводе «Северная верфь». Огонь смогли локализовать около одиннадцати часов вечера накануне.
Трое пострадавших - пожарные, боровшиеся с возгоранием. Двое спасателей находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, предварительно с ожогами 4 и 15 процентов тела. Третьего также доставили в медцентр на Оптиков, у него травмирована нога. Медики остаются на территории верфи.
Пожар вспыхнул 17 декабря около семи часов вечера. По предварительным данным, во время тушения пострадали двое пожарных. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Тушение было осложнено тем, что на корвете находились лакокрасочные материалы. По предварительным данным, причиной возгорания на строящемся корвете на заводе “Северная верфь” в Санкт-Петербурге могло стать нарушение техники безопасности при проведении работ.
Прокуратура Петербурга начала проверку по факту пожара на строящемся корабле «Проворный» на заводе «Северная верфь». Огонь смогли локализовать около одиннадцати часов вечера накануне.