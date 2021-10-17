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вчера, 18:04

Скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребенком

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В Ленинградской области скоростной поезд "Сапсан" № 756 сбил коляску с 11-месячной девочкой, ребенок скончался. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел около 11:00 на железнодорожной станции Поповка в Тосненском районе Ленинградской области. Сразу после этого младенца госпитализировали, но он скончался в больнице. Предположительно, мать ребенка не увидела "Сапсан" и переходила пути на запрещённый сигнал светофора.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после случившегося.
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