Коронавирус

сегодня, 16:58

НЛМК развернул дополнительные пункты вакцинации для сотрудников

7 473
#вакцинация #коронавирус
НЛМК развернул дополнительные пункты вакцинации для сотрудников

Новолипецкий металлургический комбинат развернул два дополнительных пункта вакцинации. Они открылись в автотранспортном управлении и управлении железнодорожного транспорта. Это самые отдаленные структурные подразделения на территории предприятия. 

Дополнительные пункты вакцинации – мобильные. В каждом управлении они будут работать по 3 дня, после чего переместятся в следующие структурные подразделения комбината.

- Решение о создании дополнительных пунктов вакцинации на НЛМК приняли для удобства работников. Теперь сделать прививку они могут не в заводской поликлинике, а в здравпункте своего управления-рядом с местом работы, - сообщает пресс-служба НЛМК.

Также на Новолипецком комбинате и организационные моменты - в дополнительных пунктах не требуется предварительная запись и принадлежность к цеху. Сделать прививку здесь может любой сотрудник НЛМК. Уже в первые дни работы дополнительных пунктов вакцинации в них записались десятки человек.

К началу октября около 40% сотрудников НЛМК получили оба компонента прививки. Предприятие делает все возможное, чтобы сохранить здоровье своих сотрудников и предотвратить распространение инфекции.

Фото пресс-службы НЛМК.
7 473
#вакцинация #коронавирус

Комментарии (7)

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No

15 минут назад
Нет бы всем массово отказаться . Но нет начальник приказал , надо как стадо в строй выстроиться .
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пока вы в маске

27 минут назад
батюшки! уже и металлурги не нужны!
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Да

35 минут назад
открывайте пункты в гаражных кооперативах, в туалетах, в ТЦ. И народ попрёт
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Рогожа

37 минут назад
Скажите что мне делать если вдруг, Ковидом заболеет Витька друг. И пусть расскажут мне врачи водярой иль вином его лечить
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Коммунист

53 минуты назад
123, присоветском строе рабочие завода ездили отдыхать в Испанию и Италию. А в страны соцлагеря летали на выходные
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Райское место

сегодня, 17:12
прям.
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123

сегодня, 17:09
Спасибо НЛМК что заботитесь о здоровье Сотрудников.Плохо только ,что про повышение зарплаты забыли уже лет как 15.
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