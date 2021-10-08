Лестницу Петровского спуска с субботы закрывают на ремонт

Ее обновят вместе с каскадным фонтаном.

Спуск с Соборной площади вдоль каскада фонтанов закроют на ремонт 9 октября, сообщили GOROD48 в администрации Липецка. Для обхода пешеходам будет доступна противоположная сторона Петровского спуска.



-Перекрытие – необходимая мера безопасности. Уже 9 октября подрядчик приступит к подготовительным работам. Очередной этап – демонтаж гранитной плитки, которой облицованы подпорные стенки комплекса, их общая площадь – порядка 600 квадратных метров. Также рабочим предстоит заменить вышедшее из строя оборудование водного комплекса и свыше 500 квадратных метров тротуарной плитки, почистить и отшлифовать гранитные ступени, - сообщили в управлении главного смотрителя.



Контракт на ремонт объектов заключён с самарской компанией, сумма договора составила более 48 миллионов рублей. На выполнение всех задач отведен срок до 15 ноября 2021 года.



Каскад фонтанов на спуске с площади Ленина-Соборная создан в 2007 году. За прошедшие 14 лет проводились только текущие ремонты фонтанного оборудования и лестницы.