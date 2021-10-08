Общество

35 минут назад

Лестницу Петровского спуска с субботы закрывают на ремонт

5 281
#ремонт #фонтан #спуск #каскад
1
Лестницу Петровского спуска с субботы закрывают на ремонт

Ее обновят вместе с каскадным фонтаном.

Спуск с Соборной площади вдоль каскада фонтанов закроют на ремонт 9 октября, сообщили GOROD48 в администрации Липецка. Для обхода пешеходам будет доступна противоположная сторона Петровского спуска.

-Перекрытие – необходимая мера безопасности. Уже 9 октября подрядчик приступит к подготовительным работам. Очередной этап – демонтаж гранитной плитки, которой облицованы подпорные стенки комплекса, их общая площадь – порядка 600 квадратных метров. Также рабочим предстоит заменить вышедшее из строя оборудование водного комплекса и свыше 500 квадратных метров тротуарной плитки, почистить и отшлифовать гранитные ступени, - сообщили в управлении главного смотрителя.

Контракт на ремонт объектов заключён с самарской компанией, сумма договора составила более 48 миллионов рублей. На выполнение всех задач отведен срок до 15 ноября 2021 года.

Каскад фонтанов на спуске с площади Ленина-Соборная создан в 2007 году. За прошедшие 14 лет проводились только текущие ремонты фонтанного оборудования и лестницы.
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#ремонт #фонтан #спуск #каскад
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Комментарии (5)

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006

9 минут назад
Под новый год подлатаемся......купим домик у моря, а в городе появятся несколько новых крузаков 300х
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Гость

11 минут назад
А зачем демонтировать гранитную плитку на подпорных стенках? Что взамен???
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Валерон

17 минут назад
Опять слепят в морозы и как обычно всё это рассыпется. А попытайтесь всё это сделать в тёплое время. Как обычно у нас бывает в срок не сделают и будет город48 нам сообщать за не выполнения сроков выполнения работ на фирму наложен штраф в 5000 рублей от 48млн. Смешно!
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48 Лямов

19 минут назад
Деньги налогоплательщиков летят летят летят
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48 лимонов

30 минут назад
За что?
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