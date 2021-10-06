24 минуты назад
Липецкие полицейские разыскивают потерпевших от деятельности финансовой пирамиды «Финико»
«Автоматизированная система генерации прибыли», так называли компанию «Финико» ее организаторы, на деле оказалась финансовой пирамидой. Ее признаки в июне 2021 года выявил Центральный Банк России, после чего деятельность компании была пресечена сотрудниками полиции.
«Задержаны четверо злоумышленников. Потерпевшими от их деятельности на территории Липецкой области стали 10 человек. Сотрудники полиции не исключают, что жертв мошенников в нашем регионе намного больше, и просят граждан, понесших ущерб от деятельности компании «Финико», обращаться в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Чтобы не стать жертвой организаторов финансовой пирамиды, нужно знать несколько ее признаков – это отсутствие лицензии Банка России на привлечение денег граждан, компания зарегистрирована буквально за несколько месяцев до начала активной деятельности, кроме того она публично гарантируют высокую доходность, в том числе за привлечение новых участников.
С июня 2021 года Банк России публикует на своем сайте список организаций с выявленными признаками нелегальных участников финансового рынка. Инициатива регулятора направлена на предупреждение граждан о рисках, связанных с деятельностью сомнительных организаций. Для пресечения их деятельности Банк России блокирует сайты таких организаций, активно взаимодействует с правоохранительными и иными уполномоченными органами, а также с иностранными регуляторами. На сегодняшний день в этом списке значатся шесть организаций с признаками нелегальной деятельности, зарегистрированных на территории Липецкой области, из них пять – с признаками нелегального кредитора, одна с признаками финансовой пирамиды.