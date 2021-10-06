Липецкие полицейские разыскивают потерпевших от деятельности финансовой пирамиды «Финико»

«Автоматизированная система генерации прибыли», так называли компанию «Финико» ее организаторы, на деле оказалась финансовой пирамидой. Ее признаки в июне 2021 года выявил Центральный Банк России, после чего деятельность компании была пресечена сотрудниками полиции.

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Как сообщил начальник СУ УМВД России по г. Липецку Дмитрий Курченко, организаторы компании «Финико» под предлогом инвестирования в электронную валюту похищали деньги граждан на российской и зарубежных электронных площадках, привлекая новых вкладчиков с помощью методов сетевого маркетинга.



«Задержаны четверо злоумышленников. Потерпевшими от их деятельности на территории Липецкой области стали 10 человек. Сотрудники полиции не исключают, что жертв мошенников в нашем регионе намного больше, и просят граждан, понесших ущерб от деятельности компании «Финико», обращаться в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Чтобы не стать жертвой организаторов финансовой пирамиды, нужно знать несколько ее признаков – это отсутствие лицензии Банка России на привлечение денег граждан, компания зарегистрирована буквально за несколько месяцев до начала активной деятельности, кроме того она публично гарантируют высокую доходность, в том числе за привлечение новых участников.



С июня 2021 года Банк России публикует на своем сайте список организаций с выявленными признаками нелегальных участников финансового рынка. Инициатива регулятора направлена на предупреждение граждан о рисках, связанных с деятельностью сомнительных организаций. Для пресечения их деятельности Банк России блокирует сайты таких организаций, активно взаимодействует с правоохранительными и иными уполномоченными органами, а также с иностранными регуляторами. На сегодняшний день в этом списке значатся шесть организаций с признаками нелегальной деятельности, зарегистрированных на территории Липецкой области, из них пять – с признаками нелегального кредитора, одна с признаками финансовой пирамиды.

