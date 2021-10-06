Общество

сегодня, 11:14

Липецкие памятники помоют только весной

2 471
#памятник #УГС
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Липецкие памятники помоют только весной

На их содержание выделяется около миллиона рублей в год, и денег этих не всегда достаточно.

Жители Липецка обратили внимание на некоторые памятники, которые имеют непрезентабельный вид. 

За комментарием, почему памятники находятся в таком состоянии, мы обратились в пресс-службу администрации города.

Там отметили, что текущий ремонт и содержание памятников, находящихся на балансе администрации Липецка, осуществляет управление главного смотрителя. Выделенных средств, а это около одного миллиона рублей, обычно хватает на помывку и косметический ремонт монументов в преддверии 9 Мая. По мере возможности эти работы проводятся дополнительно. 

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- Так, памятники Петру I и Валентину Скороходову приводили в порядок летом. Конечно, здесь необходима системная работа, ведь при неблагоприятных погодных условиях даже только что помытый памятник быстро покрывается пылью, также монументы пачкают птицы. Однако для того, чтобы систематически следить за состоянием памятников, необходимо выделение дополнительных средств, - дополнили в пресс-службе мэрии.
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#памятник #УГС
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Комментарии (2)

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Вася

49 минут назад
Валера, скажи прямо - ты КВНщик
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valerafromsplus

сегодня, 11:27
Чё за фото выложили? Неправильно! Сейчас не до романтики! Всё это надо внутрь для производительности, а не наружу!
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