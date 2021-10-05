Общество

50 минут назад

Аналитики: липчане получают примерно по 42`000 рублей

17 668
#зарплата #рейтинг
3
Аналитики: липчане получают примерно по 42`000 рублей

Наш город оказался на 37 месте по уровню зарплат.

Эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных был составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат. Города ранжированы по отношению средней зарплаты к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2021 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики.

Липецк занял 37 строчку рейтинга. Эксперты подсчитали, что средняя месячная зарплата в городе составляет 42 000 рублей. И это на 8,3% больше, чем было в первом полугодии 2020 года. На среднюю зарплату можно купить 2,2 фиксированных потребительских набора. Позиция Липецка – самая высокая среди городов Центрального Черноземья. Так, Белгород оказался на 55 строке, Воронеж – на 56 месте, Курск – на 80 позиции, а Тамбов – на 91 строчке.

Лидирует в рейтинге по соотношению зарплаты и фиксированного набора Салехард. В столице ЯНАО соотношение зарплаты и стоимости фиксированного набора находится на уровне 5. При этом по абсолютной зарплате с результатом 106 тысяч рублей в месяц Салехард немного уступает Москве и Анадырю, которые лидирую по уровню абсолютных зарплат. Также почти 100 тысяч в месяц в среднем получают работники в Южно-Сахалинске, который по соотношению зарплаты и стоимости фиксированного набора занял высокое второе место.

Многие города южных регионов как «противовес» лидирующим северным мегаполисам расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в городе Элиста (Республики Калмыкия) – 1,91, где средняя зарплата составляет 31,7 тысяч рублей. Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть менее чем на два фиксированных набора товаров и услуг. Также относительно невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Нальчике, в Грозном, в Таганроге, в Иваново, во Владикавказе и в Майкопе.

17 668
#зарплата #рейтинг
3

Комментарии (17)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Хахаха

2 минуты назад
Ну и аналитики... Вранье на вранье...
ответить

Факт

3 минуты назад
Была бы у меня такая зарплата, я бы хоть немного вздохнул
ответить

Пиши-Читай

4 минуты назад
Срочно разогнать дормоедов., подайте. В суде над вашей орфографией поржут))
ответить

Наталья

5 минут назад
Бред бредовый!!! Ха ха
ответить

Срочно разогнать дормоедов.

8 минут назад
А МОЖНО ПОДАТЬ В СУД? Или это не заграница и врать можно сколько угодно? Там за такую лож уже давно бы эти аналитики возможно дворы подмитали и выплачивает бы иски.
ответить

Никола Липецкий

12 минут назад
Нуу, и заливаете выы. Статисты остались, которые были при ОПК? Да? Вы зарплаты чиновников не плюсуйте к зарплате учителей, а затем выводите среднюю. Не обманывайте людей. А, то пенсионеры читают и чешут репу, при этом завидуя простому учителю Враньё осталось при новом
ответить

Любопытный

13 минут назад
А 17.000 - это примерно 42.000 или уже почти 95.000?
ответить

Коммунист

13 минут назад
однако, и мемориал "жертвам политических репрресий"
ответить

однако

19 минут назад
еще у нас есть катящиеся камни и воздушное метро
ответить

...

20 минут назад
А если бы реальную зарплату указали? На каком бы месте оказались? Со знаком минус, наверное, то есть "ниже плинтуса"
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
В Энгельсе скончался автор знаменитого липецкого фонтана
#Садовский #скульптор #Энгельс
3
В Энгельсе скончался автор знаменитого липецкого фонтана

вчера, 21:10

Общество
Липецкая вечЁрка: Артамонов объявляет войну, разгром благоустройства и дело о петухе
#вечЁрка #коронавирус
10
Липецкая вечЁрка: Артамонов объявляет войну, разгром благоустройства и дело о петухе

вчера, 20:21

Общество
Жертву ДТП заберут с улицы Полиграфической после окончания следственных действий
#благоустройство
13
Жертву ДТП заберут с улицы Полиграфической после окончания следственных действий

вчера, 17:21

Общество
За спаивание несовершеннолетних в Липецкой области оштрафовали более чем на 6 миллионов рублей
#алкоголь #торговля
6
За спаивание несовершеннолетних в Липецкой области оштрафовали более чем на 6 миллионов рублей

вчера, 16:47

Общество
На Соколе, в Левобережье и Сселках отключат холодную воду
#отключения
3
На Соколе, в Левобережье и Сселках отключат холодную воду

вчера, 16:44

Общество