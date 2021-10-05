Общество
50 минут назад
Аналитики: липчане получают примерно по 42`000 рублей
Наш город оказался на 37 месте по уровню зарплат.
Эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных был составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат. Города ранжированы по отношению средней зарплаты к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2021 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики.
Липецк занял 37 строчку рейтинга. Эксперты подсчитали, что средняя месячная зарплата в городе составляет 42 000 рублей. И это на 8,3% больше, чем было в первом полугодии 2020 года. На среднюю зарплату можно купить 2,2 фиксированных потребительских набора. Позиция Липецка – самая высокая среди городов Центрального Черноземья. Так, Белгород оказался на 55 строке, Воронеж – на 56 месте, Курск – на 80 позиции, а Тамбов – на 91 строчке.
Лидирует в рейтинге по соотношению зарплаты и фиксированного набора Салехард. В столице ЯНАО соотношение зарплаты и стоимости фиксированного набора находится на уровне 5. При этом по абсолютной зарплате с результатом 106 тысяч рублей в месяц Салехард немного уступает Москве и Анадырю, которые лидирую по уровню абсолютных зарплат. Также почти 100 тысяч в месяц в среднем получают работники в Южно-Сахалинске, который по соотношению зарплаты и стоимости фиксированного набора занял высокое второе место.
Многие города южных регионов как «противовес» лидирующим северным мегаполисам расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в городе Элиста (Республики Калмыкия) – 1,91, где средняя зарплата составляет 31,7 тысяч рублей. Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть менее чем на два фиксированных набора товаров и услуг. Также относительно невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Нальчике, в Грозном, в Таганроге, в Иваново, во Владикавказе и в Майкопе.
Липецк занял 37 строчку рейтинга. Эксперты подсчитали, что средняя месячная зарплата в городе составляет 42 000 рублей. И это на 8,3% больше, чем было в первом полугодии 2020 года. На среднюю зарплату можно купить 2,2 фиксированных потребительских набора. Позиция Липецка – самая высокая среди городов Центрального Черноземья. Так, Белгород оказался на 55 строке, Воронеж – на 56 месте, Курск – на 80 позиции, а Тамбов – на 91 строчке.
Лидирует в рейтинге по соотношению зарплаты и фиксированного набора Салехард. В столице ЯНАО соотношение зарплаты и стоимости фиксированного набора находится на уровне 5. При этом по абсолютной зарплате с результатом 106 тысяч рублей в месяц Салехард немного уступает Москве и Анадырю, которые лидирую по уровню абсолютных зарплат. Также почти 100 тысяч в месяц в среднем получают работники в Южно-Сахалинске, который по соотношению зарплаты и стоимости фиксированного набора занял высокое второе место.
Многие города южных регионов как «противовес» лидирующим северным мегаполисам расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в городе Элиста (Республики Калмыкия) – 1,91, где средняя зарплата составляет 31,7 тысяч рублей. Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть менее чем на два фиксированных набора товаров и услуг. Также относительно невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Нальчике, в Грозном, в Таганроге, в Иваново, во Владикавказе и в Майкопе.
Комментарии (17)
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Хахаха
Факт
Пиши-Читай
Наталья
Срочно разогнать дормоедов.
Никола Липецкий
Любопытный
Коммунист
однако
...