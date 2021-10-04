Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 53 986 случаев новой коронавирусной инфекции, 46 853 человека выздоровели, в том числе 240 сегодня, 5 428 — лечатся, 1 705 человек умерли, в том числе 11 сегодня. По данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 1 703 человека

В больницах сегодня находятся 528 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 900 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 242 случая инфицирования коронавирусом. Для сравнения, 4 октября 2020 года врачи выявили всего 44 случая.



Сегодня больше всего заболевших в Липецке — 144, на втором месте Липецкий район — 29, на третьем Краснинский район — 18. В Измалковском районе — 13, в Грязинском и Добринском районах — по 10, в Добровском и Долгоруковском районах — по 9 заболевших.