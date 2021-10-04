Происшествия
сегодня, 10:05
Три человека погибли на дорогах области
За трое суток на дорогах Липецкой области шесть человек получили травмы, трое – погибли.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 1 октября в Задонском районе на трассе Задонск – Донское столкнулись автомобили «Лада-Гранта» под управлением 48-летнего мужчины и «ВАЗ-2107» с 26-летним водителем. В результате водитель «Гранты» с травмами госпитализирован, а водитель «семерки» и 94-летняя пассажирка «Гранты» погибли на месте. Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.
В тот же день в Становлянском районе на трассе «Дон» 51-летний водитель «Дэу-Нексии» допустил наезд на двигавшегося в попутном направлении 44-летнего мужчину, который от полученных травм погиб на месте.
2 октября в Чаплыгине на улице Советской столкнулись мотоцикл под управлением 15-летнего подростка и автомобиль «ГАЗ» с 36-летним водителем за рулем. Затем мотоцикл наехал на 31-летнюю женщину. В аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали.
3 октября в Лебедянском районе на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь столкнулись автомобиль «Хендай» под управлением 46-летнего мужчины и движущийся во встречном направлении грузовик «МАН» с 60-летним водителем. В аварии пострадал водитель легкового автомобиля. С травмами его госпитализировали.
В Усмани на улице Радищева 38-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» допустила наезд на 62-летнего велосипедиста. Мужчина получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 6179 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 37 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 253.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4989 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 59 случаев механического столкновения автомобилей.
В тот же день в Становлянском районе на трассе «Дон» 51-летний водитель «Дэу-Нексии» допустил наезд на двигавшегося в попутном направлении 44-летнего мужчину, который от полученных травм погиб на месте.
2 октября в Чаплыгине на улице Советской столкнулись мотоцикл под управлением 15-летнего подростка и автомобиль «ГАЗ» с 36-летним водителем за рулем. Затем мотоцикл наехал на 31-летнюю женщину. В аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали.
3 октября в Лебедянском районе на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь столкнулись автомобиль «Хендай» под управлением 46-летнего мужчины и движущийся во встречном направлении грузовик «МАН» с 60-летним водителем. В аварии пострадал водитель легкового автомобиля. С травмами его госпитализировали.
В Усмани на улице Радищева 38-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» допустила наезд на 62-летнего велосипедиста. Мужчина получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 6179 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 37 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 253.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4989 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 59 случаев механического столкновения автомобилей.
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