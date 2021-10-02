Бывший гендиректор ФК «Тамбов» арестована по делу о мошенничестве

Суд заключил под стражу на два месяца генерального директора футбольного клуба "Тамбов" Ольгу Коновалову, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Кислинского.



Коновалову, подозреваемую в мошенничестве с финансированием в ходе деятельности ФК "Тамбов", задержали в четверг сотрудники полиции. "Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Она (по-прежнему) подозреваемая", - сказал Кислинский.



Коновалова работала в ФК "Тамбов" с 2018 по 2021 год. В декабре 2020 года следователи возбудили в отношении нее уголовное дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент составлял более 150 млн рублей.

