В России

сегодня, 21:40

Бывший гендиректор ФК «Тамбов» арестована по делу о мошенничестве

85
Суд заключил под стражу на два месяца генерального директора футбольного клуба "Тамбов" Ольгу Коновалову, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Кислинского.

Коновалову, подозреваемую в мошенничестве с финансированием в ходе деятельности ФК "Тамбов", задержали в четверг сотрудники полиции. "Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Она (по-прежнему) подозреваемая", - сказал Кислинский.

Коновалова работала в ФК "Тамбов" с 2018 по 2021 год. В декабре 2020 года следователи возбудили в отношении нее уголовное дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент составлял более 150 млн рублей.
85

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Москве эвакуатор увез автомобиль с младенцем
В Москве эвакуатор увез автомобиль с младенцем

44 минуты назад

В России
Москвичей предупредили о схеме обмана с QR-кодами
Москвичей предупредили о схеме обмана с QR-кодами

сегодня, 21:29

В России
Более 250 нарушений числится за авто, влетевшим в отбойник в Москве
1
Более 250 нарушений числится за авто, влетевшим в отбойник в Москве

сегодня, 13:29

В России
В Воронеже женщина избила мальчика на самокате
В Воронеже женщина избила мальчика на самокате

сегодня, 12:57

В России
Обязательная предустановка маркетплейса не прошла «регуляторную гильотину»

вчера, 14:07

В России
#коронавирус
Вирусолог назвал количество переболевших коронавирусом детей в России

вчера, 14:05

В России