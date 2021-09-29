Станислав Черчесов считает, что «Металлург» сможет справиться с невезением

Сегодня наша команда уступила «Олимпу», пропустив гол в компенсированное время.



Обиднейшее поражение потерпел сегодня липецкий «Металлург» в гостях от подмосковного «Олимпа-Долгопрудный». По ходу матча липчане могли и победить, но в итоге пропустили решающий гол, играя в меньшинстве, когда играть оставалось пару минут - 0:1.Игра прошла в Химках на стадионе «Родина», где «олимпийцы» принимают своих соперников. В этом городе из-за проблем со своим стадионом липчане провели и два своих первых «домашних матча в ФНЛ и не проиграли ни разу. Не заслуживал «Металлург» поражения и в этот раз.Во втором тайме вообще показалось, что наша команда дожмёт хозяев, который являются конкурентами в борьбе за выживание. Самый реальный голевой момент возник на 65-й минуте у нашего Александра Кутьин, оказавшегося с глазу на глаз с вратарём. Но опытный форвард завозился с мячом и упустил свой шанс.Главный тренер Сергей Машнин использовал точно такой же тактический ход, что и в прошлом матче с «Текстильщиком» - приберег, а затем выпустил на замену двух быстрых игроков - Юрия Завезёна и Андрея Овчинникова, с той лишь разницей, что на этот раз бросил их в бой гораздо раньше - когда играть оставалось полчаса.С их выходом «Металлург» надолго прижал соперников к их воротам, но «Олимп-Долгопрудный» отбился. А на 85-й минуте хозяевам повезло - судья предъявил жёлтую карточку нашему полузащитнику Денису Пояркову, которая стала для него второй и автоматически переросла в удаление.Вдесятером «Металлург» больше думал уже не о победе, а об удержании «синицы в руке». А долгопрудненцы за оставшиеся пять минут, плюс пять минут компенсированного времени сумели провести две разящие атаки. В первом случае они нас простили, а в самом конце матча молодой Леонид Герчиков из центра нашей штрафной неотразимо пробил низом в дальний угол - вратарь Максиму Матюше даже не было смысла прыгать...Игру на стадионе смотрел Станислав Черчесов - экс-главный тренер сборной России, под руководством которого наша национальная команда в 2018 году дошла до четвертьфинала чемпионата мира. Все дело в том, что его сын, Станислав Черчесов-младший, защищает ворота «Олимп-Долгопрудный», правда, в игре с нами он остался в запасе. GOROD48 не мог не поинтересоваться мнением мэтра об игре «Металлурга».- Вашей команде приходится тяжело, ведь дебютировать в ФНЛ пришлось спустя всего 20 дней, как вы вышли из второй лиги. Плюс, сегодня вам явно не повезло, - сказал Черчесов, - У вас всего 8 очков после 14 туров и можно сказать, что вылет предопределён? Не торопите события. Всё ещё можно исправить - в футболе случались и не такие спасения. Игрокам нужно просто работать над собой, а болельщикам - верить в команду.«Металлург» продолжает занимать предпоследнее 19-е место в ФНЛ, а ближайший матч проведёт на своём поле 3 ноября со «СКА-Хабаровск», начало в 15:00.