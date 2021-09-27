34 минуты назад
«ЭкоПром-Липецк» завершил ремонт площадок на «красных линиях».
Регоператор презентовал новый вид мест накопления отходов на центральных улицах города. Сейчас завершены работы на девяти контейнерных площадках. Там залили бетонные основания, возвели трубчатое ограждение с навесом. Для крупногабаритных отходов предусмотрен специальный отсек, каждая площадка оборудована контейнером для раздельного сбора пластика. Для защиты от расклейки объявлений и граффити поверхности обработают антивандальным покрытием.
Теперь места накопления отходов отвечают всем санитарным и экологическим нормам, выглядит современно и эстетично. Последний пункт особенно важен, так как объекты расположены на центральных улицах города:
- ул. Неделина, д. 49
- ул. Неделина, д. 51а
- ул. Фрунзе, д. 14
- ул. Первомайская, д. 38
- ул. 8 марта, д. 26
- ул. Октябрьская, д. 67
- ул. Космонавтов, д.23
- ул. Студеновская, д.25
- ул. Циолковского, д.38
Проект реализуется совместно с администрацией города Липецка. После завершения работ на центральных улицах города, АО «ЭкоПром-Липецк» приступит к модернизации мест накопления отходов на внутридворовых территориях.
PR