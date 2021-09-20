Общество

28 минут назад

Ветер свалил деревья на пять автомобилей

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#ветер
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Ветер свалил деревья на пять автомобилей

Кроме того, сломанными сучьями завалило пешеходную дорожку.

19 сентября сильный ветер, скорость порывов которого доходила до 17 метров, сломал в Липецке несколько деревьев. По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, на улице Титова, 11/2 от падения деревьев пострадали три автомобиля, на улице Меркулова, 51 «а», упавшие деревья повредили две машины.

Кроме того ветер ломал крупные ветки, ими завалило дорожку на улице Космонавтов, такие ветки  опасно нависли над линией ЛЭП по улице Вермишева.

– Городские спасатели расчистили дорожку и огородили опасное место на улице Вермишева сигнальной лентой. Энергетики будут работать у ЛЭП сегодня, - сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.     
 

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