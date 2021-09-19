В Липецке деревья упали на машину и провода ЛЭП

Ранее спасатели предупреждали об усилении ветра.

Днем 19 сентября на пульт системы ЕДДС в связи с сильным ветром поступило два обращения, сообщает пресс-служба администрации Липецка.В первом случае дерево упало во дворе дома 11/2 по улице Титова и перекрыло движение на придомовой территории. Повреждены три автомобиля припаркованные на придомовой территории. Пострадавших нет. Информация передана в полицию и УК «Комфорт-Л».Во втором – по улице Вермишева, 16 нависли ветви над опорами ЛЭП и связи. Сообщение передано профильным службам. На место направили спасателей. Аварийный участок огражден сигнальной лентой.Работы потребуют отключения электроэнергии, так как рядом избирательный участок их планируют проводить завтра, 20 сентября.