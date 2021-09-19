Происшествия

сегодня, 15:19

В Липецке деревья упали на машину и провода ЛЭП

7 913
#падение деревьев
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В Липецке деревья упали на машину и провода ЛЭП

Ранее спасатели предупреждали об усилении ветра.

Днем 19 сентября на пульт системы ЕДДС в связи с сильным ветром поступило два обращения, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

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В первом случае дерево упало во дворе дома 11/2 по улице Титова и перекрыло движение на придомовой территории. Повреждены три автомобиля припаркованные на придомовой территории. Пострадавших нет. Информация передана в полицию и УК «Комфорт-Л». 

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Во втором – по улице Вермишева, 16 нависли ветви над опорами ЛЭП и связи. Сообщение передано профильным службам. На место направили спасателей. Аварийный участок огражден сигнальной лентой.

Работы потребуют отключения электроэнергии, так как рядом избирательный участок их планируют проводить завтра, 20 сентября.

7 913
#падение деревьев
2

Комментарии (7)

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Михаил

8 минут назад
На голову директора ЛЭП
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Груша

12 минут назад
Машин, действительно, развелось- дереву негде упасть.
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мысли в слух

25 минут назад
Хорошо , хоть не головы кому-то ! А на машины , не жаль !! Они железные , всё стерпят !!! ахаха...
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мнение народа

27 минут назад
Нечего было там оставлять свои машины , дерево здесь не причём! Справедливость восторжествовала!! Ура-а-а!!!!
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Сильвер

38 минут назад
Выпиливать надо вовремя гнильё всякое, а не ждать, пока на голову упадёт.
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Предупредили ,

48 минут назад
не виноваты ,поделом парковщикам !
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карма

54 минуты назад
Парковка у родного подъезда,а ведь предупреждали.
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