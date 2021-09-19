Происшествия
сегодня, 15:19
В Липецке деревья упали на машину и провода ЛЭП
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Ранее спасатели предупреждали об усилении ветра.
Днем 19 сентября на пульт системы ЕДДС в связи с сильным ветром поступило два обращения, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
В первом случае дерево упало во дворе дома 11/2 по улице Титова и перекрыло движение на придомовой территории. Повреждены три автомобиля припаркованные на придомовой территории. Пострадавших нет. Информация передана в полицию и УК «Комфорт-Л».
Во втором – по улице Вермишева, 16 нависли ветви над опорами ЛЭП и связи. Сообщение передано профильным службам. На место направили спасателей. Аварийный участок огражден сигнальной лентой.
Работы потребуют отключения электроэнергии, так как рядом избирательный участок их планируют проводить завтра, 20 сентября.
В первом случае дерево упало во дворе дома 11/2 по улице Титова и перекрыло движение на придомовой территории. Повреждены три автомобиля припаркованные на придомовой территории. Пострадавших нет. Информация передана в полицию и УК «Комфорт-Л».
Во втором – по улице Вермишева, 16 нависли ветви над опорами ЛЭП и связи. Сообщение передано профильным службам. На место направили спасателей. Аварийный участок огражден сигнальной лентой.
Работы потребуют отключения электроэнергии, так как рядом избирательный участок их планируют проводить завтра, 20 сентября.
7 913
Михаил
Груша
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