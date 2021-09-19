Жильцы домов без тепловых счетчиков не будут оплачивать сентябрьское отопление в Липецке

В преддверии старта отопительного сезона первый заместитель главы города Константин Востриков рассказал, как будет рассчитываться плата за отопление.

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В многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, плата за сентябрьское отопление будет рассчитываться по фактическому потреблению тепловой энергии. Жители домов, в которых не стоят такие счётчики, будут платить по нормативу. Его величину определяет региональное управление энергетики и тарифов.



- Согласно расчётам норматива, отопительный сезон в Липецке длится семь месяцев – с октября по апрель включительно. Соответственно здесь потребленная энергия будет делиться равномерно на семь месяцев, то есть сумма в квитанциях будет одинаковой в течение всего отопительного сезона, кроме того, те, кто платят за отопление по нормативу, не получат квитанции за потребленное в сентябре тепло, - отметил Константин Востриков.



Для того, чтобы в доме установили общедомовой прибор учета, собственникам необходимо обратиться в управляющую компанию, которая его обслуживает. Если счетчик сломался или управляющая компания (ТСЖ) не передала вовремя показания в ресурсоснабжающую организацию, плату начислят исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии. По истечении трех месяцев, если показания по-прежнему не передадут или прибор не починят, начислять плату начнут по нормативу.



Важно, что все данные о начислении платежа есть в квитанции за отопление. Здесь можно узнать, как рассчитана его сумма: по нормативу, показаниям прибора учета или среднемесячному потреблению. Получить дополнительную информацию можно в ПАО «Квадра» по телефону 30-69-25 или АО «ЛГЭК» по номеру 23-66-77 (*175 с мобильного). В случае сомнений в правильности начислений следует обращаться в ГЖИ (22-13-16) или в ЕДС (8-800-450-48-48).



В мэрии напомнили, что в день пуска тепла необходимо, чтобы кто-то находился дома. Это нужно, чтобы осмотреть все трубы, радиаторы и вентили и убедиться, что нет протечек. При этом контролировать работу системы отопления следует и в последующие несколько дней, так как порыв может произойти не сразу, более того, его не всегда удаётся заметить оперативно. При возникновении проблем липчанам советуют направлять заявки в ЕДС либо в службу, обслуживающую МКД (её номер указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья), а также в диспетчерские ресурсоснабжающих организаций.

