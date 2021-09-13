Большинство заболевших COVID-19 за сутки врачи зафиксировали в Липецке

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 49 423 случая новой коронавирусной инфекции, 43 143 человека выздоровели, 4 759 — лечатся, 1 521 человек умер, в том числе 7 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 517 человек.

В больницах сегодня находятся 557 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 202 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 195 случаев инфицирования коронавирусом. Большинство из них в Липецке — 131, на втором месте Добринский район — 25, на третьем Грязинский район — 19. В Липецком районе — 10, в Ельце — 8, в Добровском районе — два заболевших.