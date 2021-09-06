Международный День благотворительности фонд «Милосердие» отметил «Марафоном добрых дел»

Необычный праздник провели в Левобережном районе Липецка 5 сентября: благотворительный фонд «Милосердие» организовал «Марафон добрых дел», приуроченный к Дню благотворительности.Основной локацией стал парк Металлургов. С первых минут становилось ясно, «Марафон добрых дел» — событие необычное , объединившее в себе интересные спортивные активности и экологические квесты: семейные эко-соревнования по сбору пластика и макулатуры, ЭКО-игротеку, где маленькие участники марафона из экологически чистых материалов строили город. В парке оборудовали площадку с эко-баскетболом, а для самых маленьких организовали соревнования по брейкдансу.Экологическая тема стала центральной. Об этом говорило наличие у входной группы парка контейнера для пластика.. Среди первых участников экологической акции был и депутат Госдумы РФ Михаил Тарасенко.- Это прекрасное мероприятие. Можно прийти вместе с детьми, отдохнуть на свежем воздухе и интересно провести время, - рассказывали родители малышей. А дети тем временем крутили педали на велотренажере, который придавал ускорение машинкам на игрушечном гоночном треке.Особое внимание организаторы уделили санитарной безопасности. В одной из зон фитнес-инструкторы СК «Нептун» организовали сайкл-тренировку под открытым небом -. велотренажеры установили с учетом социальной дистанции. А представители ассоциации «Новолипецкий медицинский центр» проводили экспресс-тестирования на коронавирус.- Добрые дела делаются не только в праздники – они делаются постоянно. Когда в 2012 году 67-я Ассамблея ООН приняла решение о праздновании 5 сентября Дня благотворительности, весь мир дал оценку деятельности общественных организаций, оценку людей. Ведь за каждой организацией стоят люди. Этот день, когда чувствуют тех, кто отдает часть своей души, часть своих сил и достатка. Тех, кому тяжелее чем большинству из нас. И то, что сегодня в Липецке проходит «Марафон добрых дел», это очень здорово, - отметил в Михаил Тарасенко.Директор фонда Милосердия Евгения Фрай уточнила, что в Липецке «Марафон добрых дел» начался еще в далеком 1999 году.-. За эти годы были сделаны сотни добрых дел. В этом есть и ваша заслуга. Поэтому спасибо вам за ваше неравнодушие, за вашу помощь и за то, что вы приобщаете своих детей к добрым делам. С вашей помощью наша страна станет лучше, - обратилась Евгения Фрай к гостям праздника.Кроме спортивных и экологических мероприятий в этот день провели субботник на берегу реки Воронеж в районе пляжа НЛМК.