Коронавирус

41 минуту назад

За сутки от COVID-19 вылечились 186 жителей Липецкой области

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#коронавирус
За сутки от COVID-19 вылечились 186 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 47 283 случая новой коронавирусной инфекции, 40 745 человек выздоровели, в том числе 186 за последние сутки, 5 106 — лечатся, 1 432 человека умерли, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 418 человек.

В больницах находятся 550 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 4 556 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 204 случая инфицирования коронавирусом. В Липецке — 88, в Грязинском районе — 33, в Липецком районе — 28, в Тербунском районе — 14, в Задонскомм районе -12, в Добринском районе — 11, в Ельце — 8, в Елецком районе — 4, в Добровскомм районе — 3, в Данковском районе — 2, в Воловском районе — один заболевший.
334
#коронавирус

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