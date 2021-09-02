Технологии в бизнесе: липецкие эксперты рассказывают о том, что способствует развитию бизнеса

Не секрет, что новые технологии стимулируют производство, меняя традиционные концепции и модели

Сегодня развивающиеся компании стараются интегрировать такие инструменты, как аналитика big data, современное программное обеспечение и другие новшества для улучшения качества конечного продукта. Мы узнали у успешных представителей липецкого бизнеса, какие технологии они используют для развития предприятий.

Оксана Чекрыжова, генеральный директор «Завода минеральных вод»

Наша компания – один из ведущих изготовителей питьевой, артезианской и минеральной воды в Черноземье. Производственные мощности завода располагаются на площади более 1000 квадратных метров. В цехах установлено современное импортное оборудование, которое обеспечивает полный цикл производства. Мощности завода позволяют выпускать более 7 миллионов единиц продукции в год, она представлена по всему ЦФО во всех крупных федеральных сетях. Кроме того, предприятие имеет собственную лабораторию, в которой каждая партия воды проходит строгий контроль.





Производство минеральной воды – сложный технологический процесс, за которым следят высококлассные специалисты. Для своевременного решения операционных задач и производственного контроля наши сотрудники должны постоянно оставаться на связи. Мы пользуемся услугами мобильного оператора Tele2. Нам импонирует, что широкая продуктовая линейка позволяет подобрать тарифы для сотрудников любого уровня.

В современном бизнесе коммуникации должны быть оперативными. Tele2 всегда ориентируется на потребности клиентов и предлагает различные услуги для корпоративного сегмента на честных и выгодных условиях. Для средних и крупных компаний оптимальным решением станут пакетные тарифы M, L и XL из обновленной линейки « Мой бизнес».

Лечебно-столовая вода «Липецкая» добывается из скважины глубиной 480 метров, остальные – из источников глубиной более 100 метров. Из скважин по трубам, устойчивым к ржавчине и образованию налета, вода поступает в накопительные емкости в отделение водоподготовки. Затем выполняется процесс очищения от примесей, где вода проходит через систему кварцевых и пропиленовых фильтров, избавляясь от всех механических примесей и мельчайших частиц. Далее следует этап озонирования, а завершается цикл розливом и упаковкой.

Деятельность предприятия направлена на постоянное совершенствование менеджмента, сервиса и качества выпускаемой продукции. С 2005 года мы открыли пять дополнительных офисов по продаже кулеров, сопутствующей продукции и питьевой воды, а также создали единую службу бесплатной доставки воды на дом и в офис. Кроме того, у нас работает единый сервисный центр по ремонту оборудования. Для своевременного контроля все отрасли нашей компании были внедрены в единую систему CRM. И это далеко не единственное подобное решение, с появлением новых технологий мы и дальше будем идти в ногу с цифровым развитием.

Виталий Малько, исполнительный директор «ЛВК»

Липецкая вино-водочная компания была основана в регионе более 10 лет назад. Мы поставляем продукцию – свыше 1000 наименований от ведущих производителей России и мира – в розничные и сетевые торговые точки Липецкой области, а также в другие регионы ЦФО. Кроме того, мы осуществляем собственный контроль качества и легальности продаваемой продукции.





В нашем сегменте организованная логистика является главной составляющей успешных продаж. С помощью информационных систем мы можем анализировать структуру реализации различных товаров, а также оперативно оценивать остатки продукции на складах, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения по отгрузке дистрибьютору. Кроме того, интеграция современных технологий позволяет поставщикам отслеживать продажи в разрезе каналов сбыта и конкретных торговых точек. В этом нам помогают M2M-решения Tele2, позволяющие осуществлять обмен данных между устройствами.

M2M система полного доступа Tele2 – это технология, которая позволяет устройствам обмениваться данными и аккумулировать информацию без участия человека в режиме реального времени.

Для наших партнеров мы предоставляем облачные решения. С помощью мобильного приложения они могут осуществлять GPS-контроль визитов и перемещений торговых представителей. К слову, они также являются клиентами Tele2. Это удобно, ведь находясь в сети одного оператора мы значительно оптимизируем расходы на мобильную связь, используя бесплатные звонки.

Михаил Перепечаев, заместитель директора по АСУ медицинского центра «Здоровье нации»

Клиника «Здоровье нации» была основана в 2005 году. Сегодня – это современный многофункциональный центр, который оказывает спектр различных услуг, начиная от столь актуального теста на коронавирус, заканчивая сложными хирургическими операциями.





Собственная диагностическая лаборатория позволяет нам проводить исследования в короткие сроки и по доступным ценам. В своей врачебной практике мы охватываем такие области медицины, как гинекология, эндокринология, кардиология, гастроэнтерология, оториноларингология, терапия, дерматология и другие направления. Прием в медицинских центрах ведут специалисты высокого класса, опытные врачи и кандидаты медицинских наук.

Все исследования проводятся на высококлассном импортном оборудовании. Для комфорта пациентов работа докторов организована по предварительной записи. Кроме того, наши клиенты могут назначить визит к врачу с помощью нашего сайта или вызвать специалиста на дом.





Мы стараемся держать клиентов в курсе последних событий и всегда информируем их о появлении новых услуг. Для этого мы используем современные решения для оповещения, например, сервис «SMS-таргет» от Tele2.

C помощью этой услуги можно настроить и провести SMS-рассылку с детальным сегментированием целевой аудитории для привлечения новых клиентов. Клиент может учесть следующие параметры рассылки: пол, возраст, операционную систему мобильного устройства пользователя и уровень его дохода. Также при запуске кампании бизнесмену полезно задействовать геотаргетинг. Например, можно отправить SMS об открытии нового магазина абонентам, находящимся поблизости. Кроме того, «SMS-Таргет» включает функцию look-a-like, которая бесплатно подбирает потенциальных клиентов, анализируя ранее собранные пользовательские базы.

Тренд на цифровизацию продолжает усиливаться и после пандемии. Помимо удобства, использование современных технологий дает серьезное конкурентное преимущество. Например, мобильные решения Tele2 помогают наладить коммуникации между сотрудниками, а также своевременно оповестить клиентов и настроить беспроводную передачу данных между устройствами с помощью M2M. Для более сложных решений, таких как анализ социальной инфраструктуры, производственных процессов, а также торговой и досуговой деятельностей, существуют услуги на основе аналитики big data.

Предприниматели, которые раньше других увидят потенциал технологий и начнут внедрять их у себя в компаниях, имеют больше шансов занять лидирующие позиции на рынке.