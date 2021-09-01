Общество
9 минут назад
Кот Тихон признан самым патриотичным
90
Завершено онлайн-голосование.
Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области подвел итоги онлайн-конкурса «Кот-патриот». Его участникам предлагали с помощью домашних котов рассказать о любви к России. Победителя и призеров выбирало народное жюри через онлайн-голосование: на него попали порядка 10 работ.
Места распределились следующим образом:
- Виктория Тарасова - кот Тихон «Кот-Патриот г. Данков»
- Наталья Сгибнева - кот Барон «Я люблю Россию!»
- Анастасия Проскурина - кот Василий «Васька-патриот!».
Все участники конкурса получат сертификаты, а победители — дипломы и призы.
Места распределились следующим образом:
- Виктория Тарасова - кот Тихон «Кот-Патриот г. Данков»
- Наталья Сгибнева - кот Барон «Я люблю Россию!»
- Анастасия Проскурина - кот Василий «Васька-патриот!».
Все участники конкурса получат сертификаты, а победители — дипломы и призы.
90