Кот Тихон признан самым патриотичным

Завершено онлайн-голосование.

Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области подвел итоги онлайн-конкурса «Кот-патриот». Его участникам предлагали с помощью домашних котов рассказать о любви к России. Победителя и призеров выбирало народное жюри через онлайн-голосование: на него попали порядка 10 работ.



Места распределились следующим образом:



- Виктория Тарасова - кот Тихон «Кот-Патриот г. Данков»

- Наталья Сгибнева - кот Барон «Я люблю Россию!»

- Анастасия Проскурина - кот Василий «Васька-патриот!».



Все участники конкурса получат сертификаты, а победители — дипломы и призы.

