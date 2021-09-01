Общество

9 минут назад

Кот Тихон признан самым патриотичным

90
#патриотизм
Кот Тихон признан самым патриотичным

Завершено онлайн-голосование.

Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области подвел итоги онлайн-конкурса «Кот-патриот». Его участникам предлагали с помощью домашних котов рассказать о любви к России. Победителя и призеров выбирало народное жюри через онлайн-голосование: на него попали порядка 10 работ.

Места распределились следующим образом:

- Виктория Тарасова - кот Тихон «Кот-Патриот г. Данков»
- Наталья Сгибнева - кот Барон «Я люблю Россию!»
- Анастасия Проскурина - кот Василий «Васька-патриот!».

Все участники конкурса получат сертификаты, а победители — дипломы и призы.
90
#патриотизм

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