Общество

сегодня, 20:21

Липецкая вечЁрка: закрытие ресторана «Рыбы бы» и гигантский улов

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#вечЁрка #Артамонов #ресторан #карп
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Липецкая вечЁрка: закрытие ресторана «Рыбы бы» и гигантский улов

Сегодня, 30 августа ресторан «Рыбы бы» закрыли после скандала с пищевыми отравлениями посетителей, и рыбаки меряются уловами.

Известный в городе ресторан «Рыбы бы» закрылся на недельную санобработку. Это случилось после празднования двухлетия заведения. Побывавшие на торжестве гости обратились к медикам с жалобами на отравление.

В ресторане пока никак не комментируют ситуацию. А сотрудники Роспротребнадзора начали проверку по жалобам потребителей.

Эта новость сегодня стала одной из самых популярных и набрала около сотни полярных комментариев.

— Ресторан очень хороший, в городе в других местах точно больше вероятность отправиться! — написал Гость.

— Там всегда травились!!! Ужасное заведение!!! Кухня отвратная, — а это мнение другого Гостя.

АО «Липецкнефтепродукт» суд оштрафовал на 400 000 рублей за… сорняки. Сотрудники управления Россельхознадзора при плановой проверке обнаружили, что 1,7 га земель фирмы заросли сорняками. Из-за этого почва истощается, да и пожар может случиться.

— Заросшие брошенные садовые участки — явное нарушение противопожарной безопасности и очаги распространения заболеваний и вредителей садов. Председатели СНТ бросили эту борьбу на соседей заброшенных участков, среди которых, в основном, пенсионеры. Всеобщая запущенность садов и лесов- причина лесных пожаров. Когда начнется реальная забота о лесных и садовых наделов? — спросил Пенсионер.

В одном из водоемов в Грязинском районе поймали карпа-гиганта весом 17 020 граммов. Улов принадлежит команде «Допинг». Рыбаки соревновались за кубок Воронежской области. Рыбалка спортивная, поэтому улов выпускают на волю. Чтобы он еще подрос и кто-нибудь снова установил рекорд.  
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#вечЁрка #Артамонов #ресторан #карп
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Комментарии (3)

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голос

8 минут назад
Ужасный ресторан , вся рыба просрочена , дым кальяна мешает просто отдыхать , и вся эта сеть торгует товаром с долгим хранением , т.е. НЗ.Взять любой магазин - там всегда вонь стоит , а не запах вкусной рыбы.
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Берия

26 минут назад
Поздравляю всех, на газпроме газ 35 рублей , за неделю на 5р 50 к., А с 2013г на 22р.Интересно , а зарплата у многих на 90процентов поднялась?
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Ник

сегодня, 20:24
Сегодня у нас рыбный день.
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