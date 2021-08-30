сегодня, 20:21
Липецкая вечЁрка: закрытие ресторана «Рыбы бы» и гигантский улов
Сегодня, 30 августа ресторан «Рыбы бы» закрыли после скандала с пищевыми отравлениями посетителей, и рыбаки меряются уловами.
В ресторане пока никак не комментируют ситуацию. А сотрудники Роспротребнадзора начали проверку по жалобам потребителей.
Эта новость сегодня стала одной из самых популярных и набрала около сотни полярных комментариев.
— Ресторан очень хороший, в городе в других местах точно больше вероятность отправиться! — написал Гость.
— Там всегда травились!!! Ужасное заведение!!! Кухня отвратная, — а это мнение другого Гостя.
АО «Липецкнефтепродукт» суд оштрафовал на 400 000 рублей за… сорняки. Сотрудники управления Россельхознадзора при плановой проверке обнаружили, что 1,7 га земель фирмы заросли сорняками. Из-за этого почва истощается, да и пожар может случиться.
— Заросшие брошенные садовые участки — явное нарушение противопожарной безопасности и очаги распространения заболеваний и вредителей садов. Председатели СНТ бросили эту борьбу на соседей заброшенных участков, среди которых, в основном, пенсионеры. Всеобщая запущенность садов и лесов- причина лесных пожаров. Когда начнется реальная забота о лесных и садовых наделов? — спросил Пенсионер.
В одном из водоемов в Грязинском районе поймали карпа-гиганта весом 17 020 граммов. Улов принадлежит команде «Допинг». Рыбаки соревновались за кубок Воронежской области. Рыбалка спортивная, поэтому улов выпускают на волю. Чтобы он еще подрос и кто-нибудь снова установил рекорд.
голос
Берия
Ник