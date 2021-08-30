Общество
сегодня, 12:13
В Липецкой области снова поймали карпа-гиганта
Рыба весила больше 17 килограммов.
В Липецкой области снова поймали гигантскую рыбу. Впечатляющий улов был сделан командой «Допинг» на кубке Воронежской области по ловле карпа, который проходил в одном из водоемов в Грязинском районе Липецкой области. Карп оказался весом 17 020 граммов.
Напомним, ранее житель Воронежа Роман Богатых на спортивном пруду в Усманском районе Липецкой области тоже поймал огромного карпа. Рыба потянула на 18 килограммов 800 граммов.
Фото - vk.com
Николай
БП
иван
Шкраб
Это разве улов?
Коммунист
рыбачка Соня
Житель
Испытатель
алкаш со стажем