Общество

сегодня, 12:13

В Липецкой области снова поймали карпа-гиганта

10 2063
#рыба #рыбалка
3
В Липецкой области снова поймали карпа-гиганта

Рыба весила больше 17 килограммов.

В Липецкой области снова поймали гигантскую рыбу. Впечатляющий улов был сделан командой «Допинг» на кубке Воронежской области по ловле карпа, который проходил в одном из водоемов в Грязинском районе Липецкой области. Карп оказался весом 17 020 граммов.

Напомним, ранее житель Воронежа Роман Богатых на спортивном пруду в Усманском районе Липецкой области тоже поймал огромного карпа. Рыба потянула на 18 килограммов 800 граммов.

Фото - vk.com
10 2063
#рыба #рыбалка
3

Комментарии (10)

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Николай

30 минут назад
Хорошее название у команды. Допинг.
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БП

36 минут назад
А в реках когда будут таких рыб ловить??? Всю рыбу уже потравили сбросами отходов и всем пофигу ничего не делается. Только и пишете что рыба в реке заразная. А та рыба которая выжила, её сетями выцедили.
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иван

40 минут назад
большой карп не вкусный
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Шкраб

сегодня, 12:46
Испытатель, это спортивная рыбалка, карпфишинг. Вся рыба выпускается.
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Это разве улов?

сегодня, 12:44
Помнится я ловил по 70-80 осетринку с белугой. И иконка черная в тазик эмалированнй. Пробёшь, посолишь и через пару часов готова, да к тому-же ПАЯСНАЯ ИКОРКА.
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Коммунист

сегодня, 12:36
Я на дня рекордную белочку словил
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рыбачка Соня

сегодня, 12:28
половина речной рыбы в Липецкой области заражена паразитами. Представляю, сколько их в этом мутанте
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Житель

сегодня, 12:27
В пру не считается! Вы на реке поймайте!
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Испытатель

сегодня, 12:25
Почему не отпустили обратно? Такая редкость должна размножаться, а то потом больше не поймаете.
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алкаш со стажем

сегодня, 12:24
Да-а , хороша рыбка! Под такую сколько ж пиво надо?
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