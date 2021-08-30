В Липецкой области снова поймали карпа-гиганта

Рыба весила больше 17 килограммов.

Напомним, ранее житель Воронежа Роман Богатых на спортивном пруду в Усманском районе Липецкой области тоже поймал огромного карпа . Рыба потянула на 18 килограммов 800 граммов.





В Липецкой области снова поймали гигантскую рыбу. Впечатляющий улов был сделан командой «Допинг» на кубке Воронежской области по ловле карпа, который проходил в одном из водоемов в Грязинском районе Липецкой области. Карп оказался весом 17 020 граммов.