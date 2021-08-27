Горизбирком Липецка подал сам на себя в суд!

Причина - не то имя, присвоенное победителю выборов депутата Липецкого горсовета по 35-му избирательному округу.

фото телеграмм-канала ЛДПР

В следующий понедельник в Советском районном суде Липецка состоится необычный процесс, истцом и ответчиком в котором будет территориальная избирательная комиссия №2 по Октябрьского округа Липецка, который де-факто является городской избирательной комиссией. Суть иска - исправление ошибки в итоговом протоколе ТИКа, в котором победителя прошедших 22 августа довыборов депутата Липецкого горсовета по 35-му избирательному округу назвали Клавдией Бычковой, хотя на самом деле ее зовут Евдокией.- Обидно ли мне? Нисколько! Получилась анекдотичная ситуация. Мне просто неловко за действия территориальной избирательной комиссии, - поделилась своими чувствами с GOROD48 победительница выборов.Как стало известно GOROD48, согласно действующего законодательства, любые изменения в конечные протоколы голосования могут быть внесены только через суд.В этих довыборах участвовали всего два кандидата: Евдокия Бычкова от партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» и Кирилл Жиронкин от ЛДПР. За Евдокию Бычкову проголосовали 83,3% избирателей, за Кирилла Жиронкина - 12,4%.Партия ЛДПР, кстати, итогов выборов не признала.