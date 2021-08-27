Общество

сегодня, 16:41

Горизбирком Липецка подал сам на себя в суд!

7 832
#выборы
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Горизбирком Липецка подал сам на себя в суд!

Причина - не то имя, присвоенное победителю выборов депутата Липецкого горсовета по 35-му избирательному округу.

В следующий понедельник в Советском районном суде Липецка состоится необычный процесс, истцом и ответчиком в котором будет территориальная избирательная комиссия №2 по Октябрьского округа Липецка, который де-факто является городской избирательной комиссией. Суть иска - исправление ошибки в итоговом протоколе ТИКа, в котором победителя прошедших 22 августа довыборов депутата Липецкого горсовета по 35-му избирательному округу назвали Клавдией Бычковой, хотя на самом деле ее зовут Евдокией.

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- Обидно ли мне? Нисколько! Получилась анекдотичная ситуация. Мне просто неловко за действия территориальной избирательной комиссии, - поделилась своими чувствами с GOROD48 победительница выборов.

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Как стало известно GOROD48, согласно действующего законодательства, любые изменения в конечные протоколы голосования могут быть внесены только через суд.

В этих довыборах участвовали всего два кандидата: Евдокия Бычкова от партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» и Кирилл Жиронкин от ЛДПР. За Евдокию Бычкову проголосовали 83,3% избирателей, за Кирилла Жиронкина - 12,4%.

Партия ЛДПР, кстати, итогов выборов не признала.
фото телеграмм-канала ЛДПР
7 832
#выборы
1

Комментарии (7)

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Гость

35 минут назад
А любой орган может подать на себя в суд?:)))
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А лександр

сегодня, 16:59
А народе печётся или быть в тусовке?
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А

сегодня, 16:58
Секретаря комиссии уволили уже?
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Суровый липчанин

сегодня, 16:58
Во, людям делать нечего...
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Странно

сегодня, 16:55
В Ссёлках в школе её Дуськой называли.
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Городу 48

сегодня, 16:50
Согласно ЧЕМУ, а не ЧЕГО. Вас тоже под суд.
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Брехня

сегодня, 16:48
Из 10000 тыс. ,за неё проголосовали около тысячи.
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