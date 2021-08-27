Грязинцы жалуются на нашествие гусениц

По словам местных жителей, гусеницы уже третью неделю — повсюду.

- В Грязях улице Воровского уже третью неделю продолжается нашествие гусеницы белой американской бабочки, - сетуют грязинцы. - Сначала гусеницы лакомились кустарниками американского клёна, сейчас перешли на яблони, берёзы, деревья грецкого ореха. Находиться на улице практически невозможно — гусеницы сейчас повсюду: в траве, на стенах, крышах, окнах домов, гусеницы падают на голову.





















Но грязинцам советуют не пускать ситуацию на самотёк и позаботиться о защите своих растений: собрать гусениц и поражённые листья растений и сдать их на анализ в одну из аккредитованных лабораторий. Кстати, по 206-му федеральному закону «О карантине растений» ответственность за ситуацию несёт собственник участка — именно он должен бороться с вредителями в случае их выявления.







В соцсетях жалуются на нашествие гусениц в Грязях.Как рассказали GOROD48 в Управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Липецкой области, туда из Грязей с жалобой на гусениц пока никто не обращался.- Маловероятно, что речь идёт о гусеницах белой американской бабочки, - сообщил GOROD48 государственный инспектор отдела по надзору в области карантина растений, семеноводства и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Липецкой области Александр Обойчук. - Идентификацию должна проводить одна из аккредитованных лабораторий, а не обыватели на глаз. Белая американская бабочка — это опасный карантинный вредитель, который у нас ни разу не фиксировали. Но периодически его выявляют в южных регионах. Скорее всего, речь идёт о чем-то другом. Последний месяц сотрудники нашего отдела много ездят по региону в рамках мониторинга — выявления карантинных объектов на территории Липецкой области, устанавливают на 3-4 недели в поле, на складах, в садах специальные ловушки на вредных насекомых, в том числе с феромонами. Потом ловушки сдают в лаборатории. Признаки белой американской бабочки в ходе мониторинга ни разу не были выявлены.